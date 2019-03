Anchetă la Sfântu Gheorghe: elevi filmați aruncând cu lapte și corn peste gardul școlii

Conducerea Palatului Copiilor și cea a Școlii Reformate din municipiul Sfântu Gheorghe au demarat o anchetă după ce, în mediul online, a fost distribuită o filmare în care se observă cum peste gardul celor două instituții care funcționează în aceeași curte sunt aruncate mai multe cornuri și cutii cu lapte.

Filmarea a fost făcută în data de 15 martie, cu ajutorul unei camere de bord a unei mașini, și distribuită pe pagina de Facebook „Sfântu Gheorghe cândva și în zilele noastre”.



„Mulți din oraș se plâng că acele cornuri pe care le primesc elevii nu sunt comestibile, cel puțin nu pentru cei obișnuiți cu o altfel de dietă. Pentru cei nevoiași, în schimb, ar fi comestibile. Dar în niciun caz nu este o soluție ca elevii să arunce pe stradă laptele și cornul primit, și mai ales nu peste gardul unei școli religioase. Acolo ar trebui să fie învățați (ca pe vremuri) de ce este important să prețuiască mâncarea și nu să o risipească… ar trebui colectate cu bună-credință și oferite celor nevoiași”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook „Sfântu Gheorghe cândva și în zilele noastre”.







Conducerea Palatului Copiilor din Sfântu Gheorghe ne-a precizat că nu poate fi vorba despre copiii care frecventează această instituție întrucât aceștia nu beneficiază de programul „cornul și laptele”.



„Nu cred că sunt copii de la noi. În față, prima clădire a fost retreocedată, acolo funcționează Școala Reformată. Am văzut imaginile și de aceea spun că nu puteau fi de la noi, noi nu avem corn și lapte. În plus, noi avem activități după ora 14:00 (…), am fost acolo până la ora 16:00, și aveam copii de la carting, alți copii nu am avut. Am văzut pe stradă aruncate multe (cornuri – n.r) Și noi îi certăm mereu pe copii, este totuși o mâncare și sunt foarte mulți copii care nu au nici măcar atât. Avem o cameră de supraveghere și o să verificăm, am rămas surprinși”, a declarat Kerekes Jenő, pentru realitateadecovasna.net.



Conducerea Școlii Reformate a precizat că a fost demarată o anchetă în acest sens și că dacă se va stabili că este vorba despre elevi ai instituției, aceștia vor fi sancționați.