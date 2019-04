Lansarea candidaților PNL la Cluj-Napoca. Rareș Bogdan, vedeta evenimentului

Mare lansare a candidaților PNL la Cluj-Napoca, în fief-ul lui Emil Boc. Au participat peste 6500 de liberali la evenimentul de lansare al candidaților PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Evenimentul, în care s-a pus accentul pe performanțele primarilor din marile orașe ale Transilvaniei conduse de liberali care s-au dezvoltat mult atrăgând bani europeni, a fost prezentat de secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău.

Rareș Bogdan, candidatul de pe locul I, a fost sufletul evenimentului și, cu un steag tricolor în mână, i-a îndemnat pe toți liberalii și toți ardelenii anti-PSD să vină la vot și să voteze PNL, scrie stiripesurse.ro.

Sub sloganul ”Totul a început cu un vot, un vot pentru PNL” au fost prezentate filmulețe cu realizările primarilor din marile orașe: Emil Boc – Cluj-Napoca și Ilie Bolojan – Oradea.



”Nu o primărie are un oraș la dispoziție, ci un oraș are la dispoziție o primărie în serviciul ei. Dacă faci ceva, deranjezi pe cineva, dacă nu faci nimic, îi deranjezi pe toți. (…) Avem doi primari pe listă, dacă nu luptăm pentru ei acum, atunci când? (…) E o echipă serioasă și merită să luptați pentru ea. (…) Faceți ceea ce ce trebuie nu pentru PNL, ci pentru România”, a spus Ilie Bolojan, primarul din Oradea.

La final a vorbit și președintele PNL Ludovic Orban care a spus că ”PNL are tot ce îi trebuie ca să conducă România pe drumul cel drept. Are cine să ducă România în primul rând în Europa, iar aceștia sunt noi, liberalii”.