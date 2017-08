LĂMÂIE ŞI BICARBONAT DE SODIU, combinaţia TĂMĂDUITOARE care face MIRACOLE

Intr-o epoca in care rata imbolnavirilor de cancer si alte boli creste spectaculos, oamenii cauta tot felul de tratamente alternative care le aduc speranta. Din fericire, nici cercetatorii nu raman in urma si testeaza aceste metode alternative, cantarind raportul mit - adevar.

In ceea ce priveste amestecul bicarbonat de sodiu – lamaie, rezultatul studiilor din ultimii ani, atesta efecte benefice asupra organismului. Aceste rezultate incurajatoare fac ca cercetarile in domeniu sa continue. De exemplu, Dr. Marty Pagel de la Universitatea Arizona, Centrul pentru Cancer va testa efectele bicarbonatului de sodiu asupra pacientilor cu cancer la san. Pentru acest studiu primeste 2 milioane de dolari de la Institutul National pentru Sanatate din America.



O nota importanta este aceea ca orice tratament pentru cancer poate sa mearga foarte bine pentru un pacient si sa nu mearga deloc pentru un altul; de asemenea, tratamentele alternative pot avea sau nu rezultate, in functie de tipul cancerului.



In acelasi timp, o mare importanta o are starea generala a pacientului: are acces la hrana organica? La apa potabila de calitate? Crede cu toata taria ca poate depasi boala? Toti acestia sunt factori importanti in orice tratament.

Reteta pentru sanatate si detoxifiere cu lamaie si bicarbonat de sodiu



Impreuna, lamaia si bicarbonatul de sodiu ajuta la lupta impotriva celulelor canceroase, dar si a altor boli din organism, ajutand trupul sa isi gaseasca propria abilitate de a restabili echilibrul si de a se curata de ceea ce a cauzat boala de la inceput.

Sa incluzi lamaile in dieta ta este cu siguranta un obicei sanatos si in aceasta combinatie, poate fi de ajutor in preventia bolilor si de asemenea ajuta la detoxifiere.



Amesteca jumatate de lingurinta de bicarbonat de sodiu in 250 de ml. De apa, impreuna cu zeama de la o jumatate de lamaie. De notat ca efectul lamailor organice este de zeci de ori mai puternic.



O persoana care a folosit acest amestec spune pe un forum: "Am incercat acest amestec ori de cate ori am simtit ca parca ma incearca o boala. Si a fost de succes de fiecare data. Dar, atentie, este cel mai bine sa intrebi si medicul si in acelasi timp sa iti faci si tu propria documentare cu privire la o metoda curativa".



