La şcoală, avea 10 pe linie! Însă tatăl ei bănuia că are un SECRET. N-o credea în stare de aşa ceva!

Nici prin gând nu-i trecea acestui tată că fiica sa, premiantă din clasa I, un copil extrem de ascultător, ascunde un secret atât de odios... De câteva zile, tânăra începuse să aibă un comportament straniu.

Din prima clasă, fiica sa a fost o elevă de nota 10. Tatăl a avut încredere, însă, în instinct.



"La început, am simţit miros de marijuana în casă. N-am vrut să-i cotrobăi prin cameră. Era sub demnitatea mea. Nu concepeam ca eu, tatăl ei, să-i întorc camera cu fundul în sus. Apoi am văzut cum comportamentul începe să i se modifice şi am început să-mi fac griji", povesteşte bărbatul, care a dorit să rămână anonim.



Acela a fost momentul în care bărbatul s-a decis să apeleze la programul "Last Chance" (Ultima şansă, n.r.), gândit să dea o mână de ajutor famiilor care trec prin experienţe similare. Programul asigură servicii cu câini dresaţi special pentru a depista droguri şi a fost gândit pentru a vindeca, şi nu pentru a acuza. Odată descoperite drogurile, acestea suntînmânate Poliţiei, iar familiile vor rămâne sub protecţia anonimatului.



N-a trecut mult până când la uşa sa a ajuns un ofiţer de poliţie însoţit de un câine. După doar câteva minute, câinele a găsit un pachet de marijuana ascuns printre lucrurile fetei. Poliţia a ridicat drogurile, apoi a părăsit proprietatea. Acum, graţie programului, tatăl poate cere ajutor pentru fiica sa, în loc ca tânăra să ajungă direct după gratii şi să-i fie tăiată orice şansă de a se reabilita.