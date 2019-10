La patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, oamenii ies în stradă

În fața clubului Colectiv vin oameni pentru a aprinde o lumânare în memoria victimelor decedate în urmă cu fix patru ani.

Pe la altarul de la Colectiv a trecut și președintele Iohannis, care a depus o coroană de flori. Premierul demis, Viorica Dăncilă, a postat un mesaj pe site-ul Guvernului.

Pe parcursul zilei vor fi mai multe slujbe de pomenire a celor 64 de morți.

La patru ani de la tragedia din clubul Colectiv din Bucuresti, oamenii vor ieși in strada pentru a transmite ca nu uita ceea ce s-a intamplat in noaptea de 30 octombrie 2015. Astfel, intalnirea este in Piata Unirii, iar de la ora 19:30 se pleaca in mars catre Piata Bucur.