La nivel central PA, la nivel local DA! În Prahova, alianța ALDE-PSD merge mai departe

ALDE a anunţat oficial, luni, ieşirea de la guvernare şi trecerea în opoziţie, iar miniștrii din partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, cu excepția Ramonei Mănescu, au demisionat. În schimb, în Prahova, prietenia rezistă! Atât în Consiliul Judeţean Prahova cât şi în consiliile locale, reprezentanţii celor două formaţiuni anunţă că vor păstra alianţa, una care le asigură majorităţi confortabile în multe dintre aceste foruri, scrie realitateadeprahova.net

Surse din ambele partide anunţă că, în Prahova cel puţin, PSD şi ALDE rămân în alianţă, urmând să se bazeze în continuare şi pe voturile consilierilor PMP.

Informaţia a fost confirmată oficial şi de preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, care a declarat marţi că a avut o discuţie cu omologul său de la ALDE, Graţiela Gavrilescu, şi că alianţa va funcţiona în continuare. Asta deși, Grațiela Gavrilescu a demisionat din funcția de Ministrul al Mediului, declarând că ALDE nu ține cu dinții de guvernare….

“După ce am aflat de această distanţare a aliatului nostru cu care am început guvernarea, am avut discuţii pentru perioada următoare, pe plan local, cu doamna Gavrilescu, şi am stabilit că vom merge în continuare în alianţă, aşa cum am mers în faţa electoratului în 2016, propunând un program de guvernare local de care trebuie să ne ţinem cât mai intens, atât la nivelul municipiului Ploieşti, cât şi la nivelul Consiliului Judeţean Prahova”, a afirmat Bogdan Toader, preşedintele PSD Prahova.