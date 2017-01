La muncă fără vacanță: viață de luntraș pe Someș

Nu toţi românii s-au distrat în noaptea dintre ani. Mulţi au muncit, iar unul dintre ei este Ioan Puşcaş, probabil ultimul luntraş din ţara noastră. De revelion a trecut petrecăreţii Someşul şi păstrează acest obicei de 20 de ani.

Ioan Puşcaş locuieşte în satul Podiş din judeţul Sălaj. În ciuda numelui localităţii, aici nu există poduri. Ioan îi ajută pe oameni să treacă râul Someş cu luntrea lui ruginită. Noapte sau zi, vară sau iarnă, el este la dispoziţia celor 20 de navetişti de aici.

"Am venit la ora cinci. Omul ăla de serviciu. El vine la 6 jumate. Până la 6 jumate am spart gheaţa, acum s-o împrăştiat. Am spart gheaţa să-l pot trece la serviciu. Vă daţi seama?", spune Pușcaș.



"E foarte important, fără el nu suntem, nu putem merge la serviciu, nu putem face nimic. E zi noapte aici, îs navetişti de noapte. Suntem vreo 20 care neapărat avem nevoie de ajutorul lui", spune un client.

Someşul nu seacă de sărbători, aşa că şi luntrea lui Ioan Puşcaş trebuie să fie la datorie.

Meseria de luntraş nu este una uşoară. Apele îngheţate sunt un coşmar pentru Ioan Puşcaş.

Luntraşul îşi doreşte de la noul an sănătate şi să se pensioneze. Speră ca în viitorul apropiat să stea mai mult timp pe uscat și nu ştie însă ce se va întâmpla cu abonaţii lui. Un pod ar rezolva problema, însă va mai trece multă apă pe Someş până când se va gândi cineva la oamenii din singuraticul sat Podiş.