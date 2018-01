La mulţi ani, Ionuţ! Mesaje, urări, felicitări şi poze cu text pentru Ionuţ de Sf. Ion

FOTO EXPLICATIE: Felicitări Sf Ion: La multi ani Ionut, Ioana, Ion, Ionela si Ioan!

La mulţi ani, Ionuţ! Creştinii ortodocşi de pretutindeni sărbătoresc în fiecare an pe data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei şi al preotului Zaharia, născut în cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de “Înaintemergătorul”, pentru că a anunţat venirea lui Hristos. Realitatea.net vă prezintă mai jos cele mai frumoase mesaje şi felicitări pentru toţi cei care poartă numele Sf Ion: La mulţi ani, Ion! La multi ani, Ioana, La mulţi ani, Ionuţ, La mulţi ani, Ionela, La mulţi ani, Ioan!

Mesaje Sf Ion. La mulţi ani, Ion! La multi ani, Ioana, La mulţi ani, Ionuţ, La mulţi ani, Ionela, La mulţi ani, Ioan! La mulţi ani cu bucurie, Casa, casă să vă fie, Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sănătate Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere, Să învingeţi relele ce vă-ncurcă vieţile!

Sper ca fiecare zi să-ţi aducă ceva nou şi plăcut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/specială ca tine. La multi ani!

Felicitări Sf Ion. La mulţi ani, Ion! La multi ani, Ioana, La mulţi ani, Ionuţ, La mulţi ani, Ionela, La mulţi ani, Ioan! De ziua numelui tău, îti doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate, dar mai ales să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o sa ţi le pui. La multi ani, Ioana!

La aniversarea ta îţi doresc ca sănătatea să fie tot timpul împreună cu tine, fericirea să te însoţească la fiecare pas, dragostea să-ţi fie în permanenţă la îndemână, iar norocul să te aştepte la fiecare colţ. La mulţi ani!

Mesaje Sf Ion. Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

La mulţi ani, Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit, te rog, fereşte-te de ispite!

Mesaje Sf Ion. De ziua ta îti urez 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni de fericire, 365 de zile fără griji şi 8760 de ore de dragoste.

La mulţi ani, Ionuţ! Îl sărbătorim pe Sfântul Ion şi te sărbătorim pe tine. Sper ca mesajul meu călduros să ajungă deşi afară este un ger de crapă pietrele, îţi urez tot binele din lume şi tot ce a fost neplăcut să ştergem cu buretele.

E 7 ianuarie şi nu este o iarnă prea grea, dar o să stau în casă Ioane şi o să beau în cinstea ta!

Ţi-aş ura împlinirea tuturor dorinţelor, dar mi-e teamă că dacă se adevereşte, la anul nu o să mai am ce să-ţi doresc! La mulţi ani de Sfântul Ion!

Un ocean de sănătate,

Un munte cu aur de la Roşia Montană,

Un camion cu bani

Şi un sincer: La mulţi ani, Ioane!

La mulţi ani dragă Ioane şi mult noroc în viaţa ta! Să ai atâta fericire câtă plictiseală au babele de pe strada ta!

Să trăieşti 100 de ani şi încă o viaţă, La Mulţi Ani de ziua ta şi să petrecem şi să bem până dimineaţă!

Un cer albastru fără nori,

În calea ta să fie,

Să ai în viaţă numai flori,

Noroc si bucurie!

Te pup pe pălărie!

Draga Ion/Ioana, tu esti chiriaşul/chiriaşa inimii mele, mereu în urmă cu chiria, dar imposibil de evacuat! La Mulţi Ani!

Hai noroc şi voie bună,

Să petrecem împreună,

C-astăzi este o zi mare

Şi-i motiv de sărbătoare.

La mulţi ani!

La mulţi ani şi îţi doresc ca în viaţă toate necazurile să le învingi, se aude prin vecini că vrei să te angajezi la pompieri pentru că bei de stângi! La mulţi ani, Ioane!

- “La Multi Ani Ioane, sa ai un an plin de resusite si pentru ca esti casatorit te rog fereste-te de ispite”

- “La Multi Ani Ion/Ioana si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale”

- "Desi azi de Sfantul Ion ai primit multe mesaje cu urari care mai de care tot al meu e cel mai tare pentru ca in aceasta lume gri esti singura pata de culoare, in aceasta iarna grea esti singura raza de soare, pe campia vietii mele esti cea mai frumoasa floare…"

- “Desi nu ai multe clase Ioane..ai a vietii scoala, cine nu te stie pe tine..nu are cultura generala”

- “E 7 Ianuarie 2009 si este o iarna grea, o sa stau in casa Ioane si o sa beau in cinstea ta”



Urări LA MULŢI ANI de SF ION. - “Draga Ioane, sper ca mesajul meu calduros sa ajunga desi afara este un ger de crapa pietrele, iti urez tot binele din lume si tot ce a fost rau sa stergem cu buretele”

Mesaje Sf Ion. - “Este minunat sa stii ca cineva te place, cineva se gandeste la tine, cineva are nevoie de tine…dar e si mai minunat sa stii ca exista cineva care nu-ti uita niciodata ziua de nume. La Multi Ani!”

- “Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani, fratiorule!”

Mesaje Sf Ion. - “Este doar inca o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul! La multi ani, iubitule/iubito!”

Mesaje Sf Ion. - “Cineva acolo sus te iubeste… cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani!”

- “Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!”

- "Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani!"

- “E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani!”

Mesaje Sf Ion. - “Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!”

- “Nu te-am uitat si iti doresc sa ai o zi plina de impliniri.”

- “Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie.”

- “La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii.”

- “La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!”

- De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ioane!

Felicitări Sf Ion. La mulţi ani, Ion! La multi ani, Ioana, La mulţi ani, Ionuţ, La mulţi ani, Ionela, La mulţi ani, Ioan! - Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de toata fericirea din lume!

- Draga Ioane, sper ca mesajul meu calduros sa ajunga desi afara este un ger de crapa pietrele, iti urez tot binele din lume si tot ce a fost rau sa stergem cu buretele

Mesaje Sf Ion.- Dumnezeu mi-a dat familia, Sfantul Ion al carui nume il porti mi te-a daruit, pentru a ma bucura de o astfel de prietenie. Ma bucur ca ai aparut in viata mea, ca am si voi avea bucuria de a trai si simti o prietenie adevarata! Sa iti fie viata binecuvantare si bucurie intocmai ca numele sfant pe care il porti!

- E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani, Ioane!

- Îl sărbătorim pe Sfantul Ion şi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tau. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

- Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La multi ani!

Mesaje Sf Ion.- Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Ion cat mai frumoasa! La multi ani!

- Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

- Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag, …

- Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ion pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

Urări LA MULŢI ANI de SF ION. - Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori!

- Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

Mesaje Sf Ion. * La multi ani de Sfântul Ion! Trebuie să crezi în viaţă, să înţelegi că nu trăim decât o data, să iubeşti ca şi cum n-ai fi suferit niciodată, să cânţi de parcă nimeni nu te-ar auzi, să munceşti de parcă nimeni nu te-ar plăti, să imprăştii veselia de parcă nimeni nu ar plânge şi să trăieşti de parcă acum ar fi sfârşitul!

* La multi ani, Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit, te rog fereşte-te de ispite!

* Deşi azi, de Sfântul Ion, ai primit multe mesaje cu urări care mai de care, tot al meu e cel mai tare, pentru că în această lume gri eşti singura pată de culoare, în această iarnă grea eşti singura rază de soare, pe câmpia vieţii mele esti cea mai frumoasă floare.

Urări LA MULŢI ANI de SF ION. * Draga Ioane, sper că mesajul meu călduros să ajungă, deşi afară este un ger de crapă pietrele. Îţi urez tot binele din lume şi tot ce a fost rău să ştergem cu buretele.

Mesaje Sf Ion.* E Sfântul Ion, au trecut sărbătorile şi am uitat de sarmale, la mulţi ani Ioan şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale

- La multi ani si Sfantul Ion sa te calauzeasca mereu!

- La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

- Ne gandim cu totii la tine si pentru ca astazi este o zi speciala iti uram un sincer „La multi ani”!

Mesaje Sf Ion.- O prietenie sincera, inseamna intotdeauna o legatura intre oamenii cu aceleasi principii, aceleasi idealuri, aceleasi bucurii, aceleasi lacrimi. O prietenie sincera este o binecuvantare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine, este o prietenie sincera, ca un talisman aducator de noroc.

- Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

- Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie! La Multi Ani!

- Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani!

La mulţi ani, Ionuţ! Urări LA MULŢI ANI de SF ION. - Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Ion cat mai frumoasa! La multi ani!