La ce trebuie să te uiți neapărat când citești eticheta unui aliment

Eticheta nutriţională a produselor alimentare îţi oferă informaţii esenţiale despre calitatea acestora. Dacă urmăreşti să ai o alimentaţie echilibrată, este bine să-ţi creezi un obicei din a citi eticheta nutriţională. Iată la ce să te uiți pe etichetă!

Eticheta nutriţională a unui produs ajută să înțelegi profilul nutriţional al acestuia. Poți afla, astfel, câte calorii îți aduce produsul în cauză, ce cantitate şi ce tipuri de grăsimi conţine, dar şi cât zahăr sau câtă sare vom adăuga dietei noastre consumând acel produs. Toate aceste detalii sunt valoroase, mai ales pentru cei care doresc să aibă o alimentaţie corectă şi echilibrată, însă fiecare dintre noi ar trebui să înveţe cum să citească şi să înţeleagă eticheta nutriţională. Astfel, trebuie să te uiți la valoarea energetică care reprezintă, de fapt, numărul de calorii pe care ni-l aduce produsul respectiv. Este exprimată în două unităţi de măsură: kJ (kilojouli) şi kcal (kcalorii). De interes pentru noi sunt doar kcaloriile (caloriile).

Caloriile (kcal) sunt prezentate, de obicei, pentru 100 g de produs sau per porţie. În plus, pentru a fi mai uşor vizibilă, informaţia este repetată pe faţa ambalajului, sub forma unei casete în care sunt înscrise: valoarea energetică pentru o porţie de produs, dar şi contribuţia unei porţii la necesarul caloric pentru o zi (apreciat ca fiind 2000 kcal/zi). De asemenea, în informaţiile nutriţionale găsim înscrisă cantitatea totală de grăsimi exprimată, de obicei, în grame (100 g de produs), dar şi tipurile de grăsimi care o compun, respectiv cantitatea din fiecare tip.

Grăsimile saturate sunt grăsimile care determină creşterea colesterolului rău (LDL), dacă sunt consumate în exces; într-o alimentaţie echilibrată, cantitatea maximă de grăsimi saturate consumată într-o zi nu trebuie să depăşească 20 g.

Un alt aspect important de care trebuie să ții cont este conținutul de sare, dar și conținutul de zahăr. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă un consum zilnic de maxim 5 g de sare, iar de zaharuri nu trebuie să depăşească 90 g/zi.

Conform doctorulzilei.ro, pentru a identifica dacă un produs conţine sau nu grăsimi trans, trebuie să citești cu atenţie lista de ingrediente, mai precis sintagma „grăsimi parţial hidrogenate” indică faptul că respectivul produs conţine grăsimi trans artificiale şi, prin urmare, este mai bine să îl evităm.