La 10 ani după moartea fratelui ei, părinții au chemat-o pe Monica: ”Inima lui e aici, vie”

Monica a aflat chiar in ziua in care a implinit 15 ani ce s-a intamplat in urma cu 10 ani, cand fratele ei a murit.

Micutul Mikey a murit acum mai bine de 10 ani, intr-un accident de masina. Parintii celor doi frati i-au ascuns fetei ce a urmat dupa moartea fratelui sau. Monica a aflat la petrecerea de ziua ei ca organele lui Mikey au fost donate unei alte fete, Audrey Reeves. Atata inima, cat si rinichii baiatului au salvat o alta viata.

Parintii au fost fortati de imprejurari sa ii marturiseasca fiicei lor adevarul, pentru ca au vrut sa o invite pe adolescenta care a primit organele lui Mikey, la ziua Monicai, scrie Știrilekanald.ro.

Mesajul pe care i l-au transmis propriului copil a fost de-a dreptul emotionant: "Inima fratelui tau este in centrul acestei incaperi, este vie si traieste in pieptul acestei fete", au fost cuvintele lor cutremuratoare. Fata a izbcnit in plans si a strans-o tare in brate pe tanara care poarta inima fratelui ei.