Kremlinul, reacție explozivă despre HARTA "norului radioactiv"

"O hartă a modului în care un nor radioactiv s-ar putea răspândi după un accident! Formularea în sine este destul de absurdă", a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, comentând publicarea pe reţelele de socializare a unei hărţi arătând cum s-a mişcat un presupus nor radioactiv rezultat în urma accidentului produs în apropiere de Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk), principala bază navală rusă din Arctica.

Potrivit surselor oficiale, accidentul a provocat moartea a şapte persoane, între care cinci tehnicieni ai Agenţiei nucleare ruse Rosatom, precum şi rănirea mai multor persoane, generând panică în rândul populaţiei locale.

Secretarul executiv al Organizaţiei Tratatului pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO), Lassina Zerbo, a denunţat anterior că mai multe staţii de monitorizare a radiaţiilor în Rusia au încetat să mai transmită date după accident şi a postat pe Twitter o hartă cu deplasarea 'potenţială' a norului care ar fi rezultat în urma exploziei.

Conform Interfax, care citează marţi media occidentale, patru staţii ar fi încetat să transmită date - pe lângă cele de la Dubno şi Kirovo, ar fi 'tăcut' şi staţiile Bilibino (Ciukotka) şi Zalesovo (Altai). Ulterior, agenţiile de presă ruse au transmis că două staţii şi-ar fi reluat activitatea.

Imaginea de pe harta publicată de Lassina Zerbo arată o dungă de radioactivitate care se extinde, acoperind zone vaste din Urali, Siberia Occidentală şi chiar Kazahstanul vecin.

