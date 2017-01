Kovesi, despre cazul Ghiţă: Poliţia să răspundă la 2 întrebări. Dispariţia, anunţată după 16 ore

Procurorul şef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a criticat lipsa de eficienţă a Poliţiei Române în cazul Ghiţă, declarând că este pentru prima data de cand se afla la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, cand un inclupat aflat sub filaj, in cazul de fata Sebastian Ghita, dispare.

Redăm, în continuare, cele mai importante declaraţii ale lui Kovesi:

Nu vreau să fac un dialog cu un inculpat fugar. De când au apărut primele lui declarații, am sesizat CSM, am cerut arestarea preventivă. Am spus că nu sunt, nu voi fi prietenă cu Sebastian Ghiță. Declarațiile lui s-au dovedit mincinoase. L-am întlnit la evenimente organizate de instituții publice, nu am avut întâlniri între patru ochi, nu am fost în vacanță împreună. Am descoperit dintr-o dată ce mulți prieteni aveam și nu știam. Bineînțeles, în ghilmele. A dispărut de sub filaj, este prima dată când se întâmplă așa ceva. Dispariția de sub filaj a fost anunțată procurorului de caz abia a doua zi, după aproximativ 16 ore. Poliția trebuia să răspundă la două întrebări. Ghiță avea control judiciar, cu obligația de a se prezenta la poliție. Deci supravegherea ținea de poliție. Am solicitat arestarea preventivă, dar Parlamentul a respins.