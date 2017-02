Kovesi: OUG de modificare a codurilor penale, adoptată când redactam un punct de vedere asupra ei

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruța Kovesi, a mărturisit că acum o săptămână a fost surprinsă de decizia Guvernului de a adopta Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea codurilor penale, mai ales că redacta un punct de vedere asupra actului normativ chiar când televiziunile anunţau adoptarea ordonanţei, afirmând că a crezut, iniţial, că jurnaliştii au înţeles greşit.

Kovesi a povestit că era la birou când a primit un e-mail prin care i se solicita un punct de vedere asupra proiectului de ordonanţă privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.

"L-am primit seara târziu şi prima reacţie când am văzut modificările a fost să spun că este foarte grav. Am văzut termenul pentru trimiterea unui punct de vedere al DNA, era 9 dimineaţa a doua zi", a spus Kovesi într-un interviu pentru RRA, citată de news.ro.

Procurorul șef al DNA a precizat că s-a întrebat atunci care este urgenţa ca punctul de vedere al DNA să fie gata dimineaţa, dar a început să redacteze documentul.

"În timp ce scriam cu alţi doi colegi, un alt coleg ne-a spus: 'Uitaţi-vă la televizor'. Am văzut titlul 'Breaking News: Ordonanţa privind modificarea codurilor a fost adoptat'. Am crezut că jurnalistul nu a înţeles corect. Am schimbat postul şi am constatat că, într-adevăr, ordonanţa fusese adoptată", a mai spus Kovesi.