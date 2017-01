Kovesi: "Mi-am cumpărat softul de verificare a tezei de doctorat. Este corectă 100%"

Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anunțat că și-a cumpărat softul de verificare a tezei de doctorat și, conform acestuia, lucrarea sa ar fi "corectă 100%".

"Este o teză muncită, este o teză corectă, s-au pronunțat două verdicte cu privire la acest lucru, că teza este corectă. Mi-am achiziționat, când a apărut a doua verificare, personal, din bani proprii, acel soft care s-a folosit și mi-am verificat teza și este o teză corectă. Este o teză corectă 100%", a declarat Kovesi, la Radio România Actualități.

Șefa DNA a afirmat că nu dorește să comenteze referitor la modul în care Universitatea din Timișoara a făcut verificarea.

"Aștept să rămână definitivă sau să se finalizeze această procedură. Eu am întocmit două puncte de vedere, unul pe care l-am trimis la Universitatea din Timișoara și unul pe care l-am înaintat la CNATDCU. Când va fi finalizată această procedură, pot să fac public punctul de vedere și pot să fac publică și verificarea pe care eu am făcut-o cu același soft. Acel soft identifică similarități, deci acel soft ne arată că ai folosit cuvinte din limba română și ne arată că, dacă introduci corect criteriile - dată, surse de citare, bibliografie -, ești pe zero", a mai spus Kovesi.