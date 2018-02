Kovesi, în Financial Times: Există o campanie aproape zilnică de denigrare a DNA

Laura Codruţa Kovesi se plânge în presa internaţională despre existenţa unei campanii pentru calomnierea DNA.

Într-un interviu pentru Financial Times, Kovesi notează că scandalul din ultimele zile este de fapt un ”atac real", lansat de oameni de afaceri şi de politicieni care doresc subminarea instituţiei. Şefa DNA avertizează că schimbările propuse pentru sistemul judiciar vor avea un efect serios în privinţa luptei anticorupţie, iar oficialii de rang înalt nu vor mai putea fi anchetaţi. Financial Times aminteşte ca DNA a obţinut zeci de condamnari ale unor miniştri, foşti miniştri şi parlamentari. Și că în prezent îl anchetează şi pe Liviu Dragnea, preşedintele partidului aflat la guvernare în România.

Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta de presa curajoasa - reflecta si preocuparile din ce in ce mai mari ale Bruxellesului fata de schimbarile de legislatie de la Bucuresti, in conditiile in care Comisia Europeana a avut deja ciocniri cu Polonia si Ungaria in legatura cu posibile incalcari ale legislatiei si valorilor Uniunii Europene, noteaza Financial Times.

Modificarile care vizeaza legislatia anticoruptie si sistemul judiciar vor avea un "impact negativ foarte grav asupra eficientei combaterii coruptiei", avertizeaza sefa DNA. "Ma indoiesc ca vor mai exista investigatii serioase care implica inalti functionari, persoane cu functii inalte in stat", mai spune Laura Codruta Kovesi despre modificarile legislative care au declansat proteste de o amploare fara precedent in Romania.

