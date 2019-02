Kovesi, hărțuită de PSD-ALDE. Este citată ca SUSPECT la Secţia de investigare a magistraților

Laura Codruța Kovesi, citată la Secția de investigare a magistraților înființată de PSD și Tudorel Toader, în ciuda opoziției Comisiei de la Veneția.

Laura Codruța Kovesi a fost citată pentru vineri la Secția de investigare a magistraților înființată de PSD și Tudorel Toader, în ciuda opoziției Comisiei de la Veneția. Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect, fiind acuzată de abuz în seviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă în dosarul aducerii lui Nicolae Popa în țară, dosar pornit de la denunțul lui Sebastian Ghiță.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie.

Laura Codruţa Kovesi spune că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.

Laura Codruţa Kovesi a explicat în direct la Realitatea TV, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan, cum ar putea fi blocat interviul de la Bruxelles de audierea-surpriză de la București. "Problema este: cum să o blocăm pe Kovesi să meargă mai departe în procedură", a spus Kovesi la Realitatea TV. "Voi merge mai departe, cu toate hărțuielile la care mă supun".

"Nu am absolut nicio problemă să le explic procurorilor aceste lucruri, ce este însă şicanator şi jignitor este că fix înainte de a fi audiată în Parlamentul European, în mod cu totul ciudat, apare această notificare de urmărire penală. Este evident că este o metodă prin care se încearcă discreditarea mea, poate ca unii sunt disperaţí când au văzut câte mesaje de susţinere apar şi că şansele mele de a câştiga postul sunt mari, iar în al doilea rând cred că este şi o răzbunare, pentru acea plângere pe care am făcut-o la CEDO", a afirmat Kovesi.

"Eu ştiu că sunt nevinovată, ştiu că este o etapă intermediară începerii urmăririi penale. (...) Să investighezi după zece ani o faptă, nu văd care era urgenţa ca eu să fiu chemată înainte să mă prezint la procedura de la Bruxelles. Acest lucru poate să îmi afecteze în mod serios candidatura", a spus Kovesi la Realitatea TV.

Laura Codruta Kovesi și ceilalți doi candidați vor fi audiați în comisia LIBE pe 26 februarie la ora 15:00 (ora României), potrivit Ziare.com. Iar pe 27 februarie se va intruni COREPER, reuniunea tuturor ambasadorilor statelor UE pe langa institutiile europene.

"La 8 seara am primit vizită unui polițist care mi-a înmânat o citație în calitate de suspect pentru vineri pentru faptele de abuz în seviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Este ciudat că astăzi am depus la ÎCCJ o cerere de amânare a procesului în care Inspecția judiciară contesta nesancționarea mea de către CSM.

Inițial am crezut că audierea mea în Parlamentul European pentru funcția de procuror european va fi în data de 18 februarie, motiv pentru care mi-am luat bilet de avion să plec la Bruxelles vineri. Aseară am aflat că audierea este în 26 februarie, însă până pe 18, toți candiatii trebuie să depună niște documente așa că am menținut biletul de avion a cărui copie am depus-o la ÎCCJ", a declarat Laura Codruța Kovesi.

Kovesi nu știe exact care sunt faptele concrete pentru care va deveni suspectă, dar ia în calcul relatările apărute pe site-uri apropiate secției pentru magistrați care au anunțat punerea ei sub învinuire în cazul extrădării lui Nicolae Popa pornind de la denunțul lui Sebastian Ghiță.

"Deci se investigheaza extrădarea din urmă cu 10 ani a unei persoane care a primit o condamnare definitivă, care a păgubit peste 300.000 de oameni. Și se anchetează de ce a fost executată hotărârea judecătorească și de ce a fost realizată extrădarea condamnatului.

Discuțiile în această privință au fost și în 2017, Parchetul general a deschis o anchetă și există o comunicare oficială care arată că Poliția Română a plătit cheltuielile pentru extrădare. Deși anchetă e deschisă din 2017, exact cu o zi înainte de a plecă la Bruxelles și o săptămâna înainte de audierea în Parlamentul European sunt învinuită", a mai declarat Laura Codruța Kovesi.

Laura Codruța Kovesi spune că este evident că "prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedura, se încearcă prin orice metodă că eu să nu fiu numită în funcție".

Roberta Metsola, coordonatoarea Grupului PPE din Comisia LIBE - decidenta in procesul de numire a sefului Parchetului European - a tranmis ca o considera pe Laura-Codruta Kovesi favorita pentru aceasta pozitie datorita CV-ului si determinarii candidatei.

"Grupul PPE este ferm pentru sustinerea unui procuror-sef european calificat si respectat, care va trebui sa conduca lupta impotriva fraudei la bugetul UE si pentru interesul financiar al Uniunii Europene, in ansamblu.

Comisia LIBE va intervieva acum cei trei candidati listati pentru acest post in cadrul unei audieri speciale care va avea loc in aceasta luna. Intr-o nota personala, trebuie sa recunosc ca CV-ul si determinarea Laurei-Codruta Kovesi o fac favorita pentru acest post.

De fapt, ea s-a plasat deja pe primul loc dupa selectia facuta de un panel special. Astept cu nerabdare sa am ocazia de a discuta despre acest rol cu doamna Kovesi si cu ceilalti doi candidati", a declarat Mersola, potrivit unui comunicat al europarlamentarului Siegfried Muresan.