Kovesi: ”Faptul că au fost 3-4 procurori cu probleme în DNA, nu înseamnă că toți sunt la fel”

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus într-un interviu că procurorii instituției pe care o conduce își fac treaba, indiferent de presiuni. Ea a mai adăugat că s-au luat măsuri împotriva procurorilor care au avut probleme.

”Avem criterii de selecție riguroase, este greu să prevezi ce se întâmplă într-un an sau doi, când în timpul liber poate să aibă o conduită necorespunzătoare. Am avut procurori din DNA anchetați chiar de către procurori din DNA. Anumiți colegi au plecat din DNA pentru că au avut un comportament necorespunzător în timpul liber. Faptul că au fost trei-patru procurori cu probleme în DNA, nu înseamnă că toți sunt la fel”, a declarat Laura Codruța Kovesi pentru Agerpres.

Șefa DNA a mai vorbit și despre achitările din dosarele instrumentate de DNA.

”Toate situațiile când se pronunță o soluție de achitare sunt analizate, se verifică dosarul de la prima filă până la ultima pentru a stabili dacă acea achitare este imputabilă sau nu procurorului care a efectuat investigația. Sunt situații în care achitarea se pronunță din cauza modificării legislației, din cauza dezincriminării unor fapte penale, aspecte care pot fi greu de previzionat de către un procuror la momentul producerii faptei. (...).

Verificăm și toate situațiile în care se pronunță achitarea pe alte temeiuri și dacă această achitare se imputează procurorul de caz, această achitare se consemnează unui raport care va duce la evaluarea profesională. Toate cazurile în care s-a dispus achitarea sunt discutate cu toți procurorii pentru a evita pe viitor astfel de situații. Este important ca atunci când un procuror face trimiterea în judecată el să fie de bună credință”, a punctat Kovesi.

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție afirmă că procentul achitărilor a fost constant în 2017.



Procentul de achitări în ultimul an este relativ constant, este de 10%. Dar acest lucru arată sănătatea sistemului de justiție. Avem situații în care s-au pronunțat condamnări cu închisoarea, iar o altă instanță superioară a pronunțat achitarea și invers. E greu de spus dacă un procuror a greșit. De obicei vorbim de o legislație care nu este unitară. (...)”, a adăugat șefa DNA.



Laura Codruța Kovesi își face anual o evaloare, susține ea. Șefa DNA regretă, însă, că nu a luat mai repede ”niște decizii”, însă apreciază că are, la DNA, o echipă în spate.



”Ca manager al unei instuții îmi fac o evalure anual. Regret că nu am luat niște decizii mai repede sau că n-am luat anumite decizii la un anumit moment. Fiecare om care conduce o istituție își face o astfel de evaluare. Acum de dezamăgiri, nu prea putem să vorbim. Am avut colegi care nu au avut un comportament corespunzător în viața privată ori la muncă și am dispus imediat măsuri. Simt că am o echipă în spate. DNA nu este un om, ci este o instituție. Procurorii își fac treaba în fiecare zi. Nu ne intimidăm de hărțuiri”, a conchis Laura Codruța Kovesi.