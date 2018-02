Kovesi desființează acuzațiile lui Toader: Motivele invocate sunt nereale și nedovedite

Laura Codruţa Kovesi

Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a respins acuzațiile lansate de Tudorel Toader în raportul său și a apreciat că revocarea sa din funcția nu se justifică.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat marţi la CSM că motivele invocate de ministrul Justiţiei în propunerea de revocare a sa din funcţie sunt "nereale, nedovedite în niciun fel, netemeinice şi unele dintre ele sunt simple susţineri care nu se confirmă cu nimic din realitate".

"Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite în niciun fel, netemeinice şi unele dintre ele sunt simple susţineri care nu se confirmă cu nimic din realitate. Pentru unele dintre afirmaţii, care sunt extrem de grave din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de probă, sens în care acest punct de vedere, pe care îl voi prezenta, l-am întocmit şi în scris (...). Eu am depus şi am pregătit un material privind activitatea de management desfăşurată în perioada 2016 - semestrul I 2017, material care a fost predat Inspecţiei Judiciare şi la care, sunt convinsă, ministrul Justiţiei a avut acces, însă nu am găsit niciuna din susţinerile mele în argumentele pe care dumnealui le-a prezentat", a spus Kovesi.

Kovesi a mai spus că nu ştie cum a măsurat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cât de grav a fost afectată imaginea României prin interviurile pe care le-a dat în presa din străinătate.

"Cu privire la afirmaţiile 'de o gravitate fără precedent'. Nu ştiu care sunt acelea. Nu ştiu cum a măsurat domnul ministru cât de grav sau cât de puţin grav am afectat imaginea României. Faptul că dumnealui a trebuit să dea explicaţii la întâlnirile cu partenerii externi în Parlamentul European sau cu alţi oficiali, nu văd care este legătura între interviurile pe care le-am dat şi faptul că anumiţi oficiali au pornit anumite discuţii despre modificările legislative. S-a dovedit că există vreo legătură? Nu ştim. În condiţiile în care mii de judecători şi procurori şi-au exprimat opinii critice cu privire la aceste modificări, în condiţiile în care atât DNA, Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar mai ales CSM a dat aviz negativ şi a criticat anumite propuneri de modificări legislative, este absolut subiectiv să susţii că oficiali europeni sau cei nouă ambasadori care s-au prezentat într-o zi la Ministerul Justiţiei au făcut acest lucru pentru că procurorul şef al DNA a criticat anumite dispoziţii din lege", a spus Kovesi.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discută, marţi, solicitarea ministrului Justiţiei privind revocarea din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.