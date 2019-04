Kovesi: Am primit amenințări. S-a decis să fiu protejată de SPP

Laura Codruța Kovesi, acuzată de luare de mită

Fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat miercuri, la ieșirea din sala de judecată a Curții Supreme, că a primit multe amenințări și, prin urmare, beneficiază în continuare de protecția SPP.

Audierea de Laura Codruța Kovesi la Curtea Supremă s-a încheiat în urmă cu puțin timp. Judecătorii urmează să decidă dacă îi ridică fostei șefe DNA controlul judiciar impus de Secția specială înființată de PSD-ALDE.

Întrebată de jurnaliști de ce a venit însoțită de SPP, Kovesi a răspuns: "Am protecție de la SPP, am primit numeroase amenințări, s-a decis la nivelul CSAT că trebuie să am protecție în continuare".

Kovesi spune că sunt și alți procurori și judecători au fost atacați în ultima perioadă "pentru că și-au făcut treaba".

"Colegii care lucrează în DNA sunt aceiași, doar puțini au plecat, eu am încredere că își vor continua activitatea, dacă sunt lăsați", a mai spus fosta șefă a DNA.

Ședința de judecată de la ÎCCJ a durat aproximativ două ore, iar judecătorii au rămas în pronunțare.