Klemm, critici extrem de dure la adresa Parlamentului, după adoptarea Legii offshore

Ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Hans Klemm, a declarat, sâmbătă, că a îndemnat în mai multe rânduri Guvernul român să fie predictibil în ceea ce priveşte economia şi să fie transparent privind modificările care pot afecta investitorii şi a criticat modul în care Parlamentul a adoptat Legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, el spunând că au fost încălcate toate principiile transparenţei şi negocierii şi că "este îndoielnic".

Întrebat dacă forţele democratice ar trebui să intervină în privinţa legilor justiţiei din ţările membre NATO sau UE, ambasadorul american a declarat: "România încearcă să îşi consolideze instituţiile democratice, inclusiv un sistem judiciar independent. În anumite momente, când am fost îngrijoraţi, am încercat, în privat, dar şi public, să ne facem cunoscute grijile. Recent, legat de securitatea cibernetică, terorism şi crima organizată”.



Totodată, el a făcut referire şi la investitorii americani, prezenţi în fiecare sector economic din România şi a spus că a îndemnat mereu Guvernul să fie mult mai predictibil: "Oricând pot fi făcute îmbunătăţiri. Am îndemnat mereu Guvernul să fie mult mai predictibil în ceea ce priveşte economia, taxele, să fie mai stabil şi transparent privind modificările şi să se consulte cu comunitatea de afaceri”.



De asemenea, ambasadorul SUA a criticat modul în care Parlamentul a adoptat Legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, el spunând că au fost încălcate toate principiile transparenţei şi negocierii.



"Din păcate, nu toate aceste reglementări au fost făcute uniform de recentele guverne. Săptămâna trecută, spre exemplu, Parlamentul a adoptat o nouă lege privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Preşedintele nu a promulgat-o încă, aşa că trebuie să am grijă. Dar această lege a fost prezentată prima dată spre vot, luni, la ora 15.00, şi adoptată la 22.00. A fost foarte rapid, dar a încălcat toate principiile transparenţei şi negocierii. Este îndoielnic”, a declarat Klemm, citat de news.ro.