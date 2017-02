Iohannis, la bilanţul DNA: Cetăţenii nu mai tolerează corupţia. Trebuie recuperate prejudiciile

Preşedintelele Klaus Iohannis a felicitat DNA, pentru bilanţul DNA pe anul 2016 şi a transmis că cetăţenii nu mai tolerează corupţia.

Şeful statului a mai adăugat că succesul DNA a ajuns să fie apreciat şi pe plna extern, nu doar intern. Totodată, a punctat că recuperarea prejudiciiilor este o chestiune importantă. Redăm, în continuare, cele mai importante declaraţii ale preşedintelui:

Va felicit pentru bilantul prezentat. Au trecut aproape 15 ani de cand a fost constituit PNA, in 2002. Romania a demonstrat in acesti ani ca a reusit sa isi mareasca capacitatea de a lupta impotriva coruptiei. De la an la an, increderea cetatenilor in justitie a crescut.

Tara noastra e in punctul de a exporta acest model in regiune. Aceasta evolutie nu ar fi fost posibila daca in Romania nu s-ar fi produs o temeinica asumare sociala a unui set de valori solide. Nu doar capacitatea statului a crescut, dar, extrem de important, si mentalitatile s-au schimbat. Am avut doavada acestui fapt recent cand am vazut ca cetatenii Romaniei anului 2017 nu mai tolereaza minciuna sau compromisul, au asteptari ca viata publica sa aiba in centrul ei respectarea legii si integritatea.

S-a intamplat un lucru extraordinar; principiile abstracte au devenit preocupari concrete pentru cetateni, iar cand acestea au fost puse brutal in pericol a existat o reactie civica fara precedent. Romania a devenit nu doar un model de bune practici, ci si o sursa de inspiratie pentru cetatenii altor state de a-si exprima public refuzul de a mai accepta acte de coruptie. La inceputul acestui an lupta anticoruptie a fost pusa in mod real la incercare. Continuarea luptei anticorputie e o cerinta esentiala daca ne dorim un stat modern.

Incercarile guvernului de a modifica legislatia penala au fost amendate in raportul MCV din acest an, in care se trage un semnal de alarma. Iata deci ca ireversibilitatea luptei anticoruptie nu e garantata. Masuri legislative care slabesc domeniul de aplicare a infractiunilor anticioruptie, ingerinta politicului, campaniile media la adresa unor magistrati sunt doar cativa dintre factorii care pot afecta radical traseul pe care s-a inscris Romania Nefericita OUG 13 a fost abrogata.

Sabia lui Damocles pare a fi fost pentru moment indepartata. Avem o legislatie adesea deficitara, incontestabil ea trebuie amendata, dar masuri de modificare a codurilor penale, legi de gratiere colectiva au nevoie de o dezbatare ampla, de transparenta si responsabilitate Sunt aspect de neignorat in Romania anului 2017 Aprecierea oportunitatii unor astfel de masuri trebuie sa fie expresia unei dezbateri reale in Parlament dupa consultarea specialistilor, si care sa includa si punctul de vedere al opozitiei parlamentare

E nevoie de o consultare reala a sistemului judiciar. Actiunile mele ca presedinte au fost fiecare data pentru asigurarea unei cooperari loiale intre institutii. Datele si cifrele din raportul de activitate arata ca lupta DNA impotriva marii coruptii duce la bunastare sociala, lucru care se va reflecta in primul rand in buzunarele cetatenilor Un aspect extrem de important ramane cel al recupararii prejudiciilor.

O societate in care lupta anticoruptie e eficienta e una in care cei gasiti vinovati nu se mai bucura de banii sau bunurile dobandite prin incalcarea legii. Lupta anticorutie e necesara si trebuie continuata, dar nu va fi sucienta pentru a combate definitiv acest flagel fara componenta de prevenire. In acest domeniu, profilaxia trebuie sa insemne integritate si responsabilitate la nivelul conducerii tuturor institutiilor publice.

E si una dintre asteptarile legitime ale societatii. Am intrat intr-o noua etapa de maturizare a Romaniei, printr-o cultura a corectitudinii in viata publica. Recuperarea prejudiciilor, preventia, sunt doar cateva dintre masurile pentru care e nevoie de cooperare. Nu putem reusi in acest demers fara punti reale intre institutiile statului. Romania e intr-un moment in care poate pasi cu incredere pe drumul democratiilor consolidate. Este nevoie de foarte mult echilibru si intelepciune pentru ca progresele sa nu fie pierdute.

Trebuie sa primeze desideratul Romaniei de a deveni un stat puternic, care apara interesele cetatenilor sai. DNa ramane o institutie cheie, cu un rol esential. Va reasigur de faptul ca veti avea in mine un partener si un sprijin neconditionat in consolidarea statului de drept. E convingerea mea ferma ca dezvoltarea reala a Romaniei depinde de asta.