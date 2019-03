Klaus Iohannis: Ne avantajează un BREXIT ordonat. Mingea este în curtea britanicilor

Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a declarat, cu puțin timp în urmă, că România își dorește o relație bună cu Marea Britanie. Pe de altă parte, șeful statului a subliniat că "un așa numit hard-brexit este foarte problematic".







"Pe noi toți ne avantajează un BREXIT ordonat. Acordul este unul bun, am participat cu totii la a crea acest acord. Un asa numit hard-brexit este foarte problematic, in primul rand pentru Marea Britanie, dar nici noua nu ne convine. Teoretic, e foarte posibil inca sa avem un BREXIT ordonat. Dar trebuie sa fim foarte sinceri: mingea este clar in curtea britanicilor, nu este la noi", a declarat președintele Klaus Iohannis.





Vom reveni cu amănunte.