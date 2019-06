Klaus Iohannis: PSD și ALDE obstrucționează justiția, făcând scut în jurul lui Tăriceanu

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj după ce Senatul a votat împotriva cererii DNA de ridicare a imunității lui Călin Popescu Tăriceanu.

”PSD și ALDE continuă să obstrucționeze justiția, făcând scut în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru a-l scăpa de urmărirea penală”, a transmis Iohannis.

Președintele României, consideră că votul dat luni în Senat reprezintă un act de crasă sfidare a românilor care și-au exprimat opțiunea clară la referendumul din 26 mai.

”La doar câteva zile după ce românii au sancționat explicit și dur politica PSD-ALDE de a pune instituțiile statului în slujba protejării politicienilor cu probleme penale, senatorii majorității se dezic de mandatul primit de la cetățeni”, mai spune șeful statului.

”Parlamentarii PSD-ALDE, prin votul de astăzi (luni, 3 iunie, n.r.), se descalifică în fața propriilor cetățeni și dovedesc astfel că nu sunt altceva decât o rușine pentru țara lor. România și-a reconfirmat pe 26 mai parcursul demn în rândul statelor cu democrații consolidate, în care nimeni nu este mai presus de lege. Respectarea acestui vot este obligatorie pentru toți parlamentarii, iar cei care refuză îi trădează practic pe cetățenii care i-au trimis în Parlamentul României să îi reprezinte, și nu să reprezinte interesele unor politicieni care trebuie să răspundă în fața legii”, a mai transmis Iohannis

Conform președintelui, PSD și ALDE nu au înțeles nimic din votul dat de români la referendum și, prin ceea ce s-a întâmplat luni în Senat, demonstrează că nu au niciun gând să se reformeze, dimpotrivă, continuă practica de blocare a justiției.

Președintele Klaus Iohannis atenționează parlamentarii actualei majorități că se află într-o gravă eroare dacă își imaginează că pot continua să calce în picioare valorile fundamentale ale democrației și statului de drept fără să suporte consecințele.

”Cetățenii români nu mai tolerează acest comportament ilegitim, iar cei responsabili vor fi aspru sancționați la urne”, mai transmite șeful statului.

PSD a picat primul test la capitolul Justiției. Senatorii au decis să îl scape pe Călin Popescu Tăriceanu de urmărirea penală, votând împotriva cererii DNA de ridicare a imunității.

Senatul a decis ca DNA să nu înceapă urmărirea penală în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu. Doar 38 de senatori au votat pentru, 71 împotrivă și un senator s-a abținut.

Procurorii spun că Tăriceanu ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă. Tăriceanu nu poate fi urmărit penal fără acordul Senatului, pentru că este vorba despre fapte săvârșite în perioada mandatului de premier.

PSD și ALDE au o majoritate de 81 de voturi, în condițiile în care pentru trecerea raportului este nevoie de 69 de voturi pentru.

În declarația susținută înainte votului, Călin Popescu Tăriceanu a invocat în sprijinul său Comisia de la Veneția și Convenția pentru Drepturile Omului.

”Comisia a precizat că pentru a atrage răspunderea penală încălcarea legii de care e acuzat membrul Guvernului trebuie să fie clară. Investigația penală să nu fie construită ca prin ea însăși să răstoarne prezumția de nevinovăție. Circumstanțele concrete ale cererii de urmărire penală - presupusele fapte penale sunt descrise ca fiind săvârșite până în 2008. Senatul ar trebui să aibă în vedere că atât în calitatea mea de senator, ca și președinte al Senatului, am luptat public împotriva abuzurilor din Justiție. Am inițiat un proiect prin care s-a reglementat declasificarea protocoalelor de colaborare cu serviciile secrete. Am susținut introducerea principiului răspunderii magistraților.

Toate aceste elemente au fost percepute negativ de DNA”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Acesta mai spus că pozițiile antagonice cu Parchetul sunt de notorietate și că a fost achitat definitiv pentru acuzațiile ale DNA.

”Există elemente concrete care să indice existența unui caz de retorsiune politică. Parchetul nu m-a audiat, nu a consemnat punctul meu de vedere. De îndată ce a trimis sesizarea la dosar, a derulat o acțiune mediatică”, mai susține președintele Senatului.

Tariceanu s-a plans ca Parchetul nu i-a cerut niciun punct de vedere sau explicatii in faza premergatoare efectuarii actelor de urmarire penala. Liderul Senatului a acuzat astfel o actiune mediatica si faptul ca nu s-a respectat prezumtia de nevinovatie in cazul sau.

Tăriceanu a spus ca senatorii trebuie să intreprindă „o dubla evaluare”: „daca acuzatiile sunt clare, precise si daca ancheta penala nu urmareste scopuri de natura politica”.