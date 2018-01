Încă o palmă pentru Klaus Iohannis. Fenomenul a luat amploare cu repeziciune

Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dăncilă afectează pagina de Facebook a preşedintelui Klaus Iohannis, după ce mai mulţi utilizatori au decis să-şi retragă „Like-urile”. În plus, postările preşedintelui sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative.

„Slăbiciunea şi oportunismul, laşitatea şi pretenţiile nu merg împreună, domnule Preşedinte. I-aţi trădat pe români, dintr-un calcul meschin. Culmea e că, veţi descoperi prea târziu, aţi judecat cu totul greşit, fiindcă alegătorii văd şi penalizează fariseismul”, este unul din sutele de mesaje negative primite de Klaus Iohannis după decizia din această seară.

”De cand sunteti presedinte, a fost un singur moment cand am simtit ca nu v-am votat degeaba, in ianuarie 2017, cand ati iesit in strada, alaturi de manifestanti. In rest, acelasi mesaj: "sunt ingrijorat". As vrea sa va anunt ca noi, cei care v-am votat suntem disperati, am depasit stadiul de ingrijorare in decembrie 2016.

"Ingrijorarea" dvs legata de desemnarea rapida a unui prim ministru pentru a evita "instabilitatea" pare de-a dreptul ridicola in contextul in care tara este condusa de un an de o gasca de indivizi a caror singura preocupare este sa faca legi ce sa ii scape de inchisoare/permite sa fure fara urmari negative. Asta e adevarata instabilitate, sa permiteti in continuare acestor indivizi fara nici o viziune/cunostinte tehnice/administrative in domeniile de care e nevoie intr-un guvern/parlament sa fie la putere. Daca nu am fi avut parlament si guvern in ultimul an, cred ca tara ar fi fost mai stabila decat e cu cei de acum. Deci nu va mai "ingrijorati", actionati!”, este mesajul unui alt utilizator furios.

De asemenea, în doar 15 minute, în jur de 100 de utilizatori şi-au retras ”like-ul” de pe pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis s-a mai confruntat cu o astfel de situaţie în februarie 2016. Şeful statului avea marţi, pe 16 februarie 2016, 1.732.555 de fani pe reţeaua de socializare. El a încheiat ziua de miercuri cu aproximativ 2.200 de susţinători în minus, după ce în cursul după-amiezii a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi suprimată pentru ''banale motive administrative'', criticând abordarea ''heirupistă'' a ANAF în cazul Intact.

Joi la ora 17.00 preşedintele avea 1.714.902 de fani, cu 17.653 mai puţini decât pe 16 februarie. Peste 5.000 de comentarii - aproape exclusiv critice - erau joi la ora 17,00 la cea mai recentă postare a şefului statului în care acesta vorbea despre înnoirea clasei politice.

În această după-amiază, Klaus Iohannis a anunţat că dă încă o şansă PSD-ALDE şi acceptă nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier.

Drept urmare, preşedintele Iohannis a desemnat pentru funcţia de premier propunerea PSD ALDE, în persoana Vioricăi Dăncilă. Iohannis a transmis însă şi un avertisment pentru PSD.