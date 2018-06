Klaus Iohannis, mesaj postat pe Facebook, după ziua de naştere. Ce le transmite susţinătorilor

Klaus Iohannis a postat un mesaj pe Facebook în care mulţumeşte pentru mesajele primite de ziua sa de naştere, dar şi celor care îi sunt alături.

Preşedintele Klaus Ioahnnis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a mulţumit tuturor pentru urările de ziua sa de naştere:

"Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și că îmi sunteți alături!", a scris preşedinteşle. Reamintim că Klaus Iohannis a împlinit miercuri, 59 de ani.

Pe de altă parte, Iohannis a primit şi multe mesaje de susţinere:

"Domnule Presedinte, sa indrazneasca mafiotii PSD sa va suspende.... eu voi fi in primul avion spre Bucuresti!!!!! Diaspora va sustine, poporul va sustine!!! NU UITATI ca noi am stat la coada sa va votam, deci vom fi si la Bucuresti, daca va fi nevoie. In rest, sanatate si La Multi Ani, sa ne traiti! Ah, si inca ceva....Multumesc ca existati, va iubesc".

"La multi ani, cu sanatate si in demnitate, dle Presedinte! Aveti un mandat greu, iar psd-ul se straduie sa vi-l faca imposibil. Dar nu sunteti singur. Noi, toti "sobolanii", suntem alaturi de dv", se arată în două mesaje.