Klaus Iohannis, mesaj pentru Forumul Internaţional România Digitală "Woman leadership"

Preşedintele Klaus Iohannis arată, în mesajul transmis luni la evenimentul Digital Romania International Forum "Women leadership in 4.0 Industries", că, la nivel european, neimplicarea femeilor în sectorul digital are un cost economic semnificativ, rata de renunţare la poziţiile din domeniul digital este mai mare în rândul femeilor, iar îngrijorător este şi faptul că, deşi startup-urile digitale lansate de femei au o capacitate mai mare de a înregistra evoluţii pozitive, există încă o tendinţă negativă în ceea ce priveşte implicarea acestora.

Iohannis a arătat, în mesajul său, că digitalizarea, inovarea tehnologică şi asigurarea unei dezvoltări durabile reprezintă bazele economiei viitorului, iar evenimentul organizat astăzi la Bucureşti, în marja Summitului "Iniţiativa celor Trei Mări" demonstrează că România este puternic ancorată în direcţia creşterii substanţiale a sectorului digital.

"Forumul Internaţional România Digitală este un proiect pe care l-am susţinut încă de la momentul lansării, în 2016, iar tema celei de-a treia ediţii, «Women leadership in Industry 4.0», este una nu doar actuală, dar şi extrem de importantă. Vorbim, în primul rând, despre impactul major pe care digitalizarea îl are asupra economiei şi societăţii, dezvoltarea României de mâine fiind indisolubil legată de valorificarea oportunităţilor de pe piaţa digitală, iar în al doilea rând, avem în vedere respectarea principiului egalităţii de gen în acest domeniu. La nivel european, neimplicarea femeilor în sectorul digital are un cost economic semnificativ. Rata de renunţare la poziţiile din domeniul digital este mai mare în rândul femeilor, iar îngrijorător este şi faptul că, deşi startup-urile digitale lansate de femei au o capacitate mai mare de a înregistra evoluţii pozitive, există încă o tendinţă negativă în ceea ce priveşte implicarea acestora", a transmis Iohannis.

Şeful statului afirmă că în România au fost făcute progrese în sectorul digital, însă pentru valorificarea întregului potenţial este nevoie, în continuare, de o viziune integratoare, bine structurată şi orientată pe termen lung şi se impune, totodată, conectarea sistemului educaţional românesc cu evoluţiile extrem de dinamice din acest domeniu pentru a asigura premisele unei economii competitive.

La capitolul reprezentarea femeilor în sectorul digital, ţara noastră se află pe locul doi la nivel european, ceea ce demonstrează că asigurarea egalităţii de gen reprezintă pentru noi un obiectiv îndeplinit, a mai spus Iohannis. Preşedintele a mai arătat că la 1 ianuarie 2019 România va prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar inovarea şi digitalizarea se numără printre priorităţile celor şase luni de mandat.