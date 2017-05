Iohannis, la Summit-ul NATO: Alocarea a 2% din PIB pentru Apărare, de către România, apreciată

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut declaraţii după summit-ul NATO. Acesta a anunţat că Alianța apreciază faptul că România contribuie cu 2% din PIB pentru Apărare, dar Guvernul stabillește cum sunt cheltuiți banii. Totodată, șeful statului a mai afirmat că NATO trebuie să clarifice relația cu Rusia, iar pentru a lupta împotriva terorismului NATO a decis oficial, să adere la coaliția împotriva ISIS.

"Faptul că România a alocat 2% din PIB pentru Apărare, foarte apreciat. Am salutat angajamentul SUA fata de NATO. Am subliniat importanta unei relatii transatlantice prin stimularea cresterii bugetului NATO. Aliaţii au convenit ca NATO să adere oficial la Alianţa anti DAESH. Am subliniat ca suntem al patrulea contributor în Afganistan. Este nevoie de o abordare clară în abordarea cu Rusia", a spus preşedintele într-o declaraţie de presă, la Bruxelles.

"Chiar dacă nu a fost un summit NATO obișnuit, a avut o semnificație politică deosebită. Din punct de vedere politic, reuniunea de astăzi a fost prima întâlnire la nivel înalt a Alianței la care au participat noul președinte al Statelor Unite și noul președinte al Franței. Le-am adresat un bun venit călduros la NATO și i-am asigurat de tot sprijinul meu și al României, care are parteneriate strategice solide cu ambele țări", a spus Iohannis, după întâlnirea șefilor de stat și de guvern din statele membre NATO care a avut loc la Bruxelles.

Șeful statului a mai subliniat că, la finalul intalnirii, se poate spune ca Alianta ramane aceeasi organizatie relevanta, puternica si, mai ales, unita.

"Am salutat la reuniune reiterarea ferma de catre prsedintele Trump a angajamentelui SUA pentru Alianta, pentru apararea colectiva si pentru consolidarea Flancului estic, inclusiv prin foarte recente propunere de crestere a finantarii initiativei de reasigurare europeana pentru 2018, de la 3,4 miliarde, cat a fost pana acum, la 4,8 miliarde de dolari", a adaugat Iohannis.

Presedintele a purtat scurte discutii cu presedintele SUA, Donald Trump, si cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la sosirea la reuniunea NATO.

In cadrul mini-summitului, Iohannis a avut si o intalnire bilaterala cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda.