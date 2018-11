Klaus Iohannis: "Fără infractori, că penali nu mai am voie să spun". Dialogul INTEGRAL cu presa

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a făcut mai multe declarații importante astăzi, la întâlnirea cu jurnaliștii, printre ele fiind atacuri la Liviu Dragnea și la Tudorel Toader.

Klaus Iohannis a mai spus, printre altele, că "am fi putut să avem o clasă politică mult, mult mai bună, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun".

Redăm mai jos dialogul integral dintre președintele României și jurnaliști.

Jurnalist: Domnule Președinte, am văzut că în mesajul dumneavoastră, în discurs, ați făcut o referire la fake news, la manipularea informațiilor de interes public și la populism, și părea că faceți aluzie inclusiv la acuzațiile lui Liviu Dragnea făcute la adresa dumneavoastră ieri.

Klaus Iohannis: Ați înțeles foarte bine. Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului. E banal. Iar acest infractor, Dragnea, care s-a cocoțat în vârful partidului și a statului, progresează. Din păcate, nu în domeniul calității politicilor publice, nu în domeniul statului de drept, dar iată că progresează semnificativ în domeniul fake news. Ce a prezentat el este ceea ce în ziua de astăzi se numește fake news. Mai demult, se numeau pur și simplu minciuni. Sunt minciuni pesediste adunate pentru cele cinci campanii în care am participat în decursul anilor. Iar dacă discutăm de ce a fost ieri, nu pot să nu menționez valizele și constat cu tristețe că și în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut mai demult Caragiale, cu „O scrisoare pierdută”, pe urmă am avut acea fază cu bilețelul roz pierdut și regăsit, și iată că am ajuns în faza cu valizele. Așa se întâmplă dacă infractori ajung în vârful statului.

Jurnalist: Domnule Președinte, v-a convins conținutul aceste valize, valiza cea adevărată de data aceasta, cea pe care au găsit-o jurnaliștii? V-a convins conținutul acesteia că există legături certe între domnul Dragnea și compania Tel Drum?

Klaus Iohannis: Contrar celor vehiculate de unii mincinoși, nu știu ce-i cu aceste valize. Nu am niciun fel de legătură, nu știu ce-i în ele. Însă înțeleg că jurnaliștii care au primit aceste documente vor arăta ce este în valiză.

Jurnalist: Dincolo de demersul jurnalistic, ar trebui ca instituțiile statului să demareze o procedură?

Klaus Iohannis: Asta vor evalua instituțiile respective, nu pot să le dau lecții de aici.

Jurnalist: Cum catalogați gestul de ieri a Președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în contextul în care, am văzut, a venit cu două valize? Care era scopul, practic, în opinia dumneavoastră?

Klaus Iohannis: Omul este disperat că se arată tot mai mult că are probleme majore și nu numai acelea care sunt în fața judecătorilor. Și caută să aducă vorba despre alte lucruri, încearcă manevre de manipulare și asta am numit eu fake news.

Jurnalist: Domnule Președinte, se discută în acest moment foarte mult dacă este sau nu România pregătită pentru preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, cu actualul guvern, cu actualul premier și în contextul în care se întâmplă lucruri în PSD, remanieri, excluderi. Dumneavoastră ce spuneți?

Klaus Iohannis: Acum, cu certitudine, am fi putut să fim mult, mult, mult mai bine pregătiți, cum am fi putut să avem o clasă politică mult, mult mai bună, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun. Și am fi fost în poziția de a folosi ceea ce se numește o fereastră de oportunitate pentru dezvoltarea României, pentru calea noastră europeană, pe care ne-o dorim, mi-o doresc.

Nu a fost să fie. Ăștia au fost aleși, ăștia conduc guvernul și Parlamentul. Așa este în democrație. Cine este ales, acela conduce. Dar, în toată această învolburare, care în ansamblu arată o politică de foarte proastă calitate, pot să spun că avem undeva și un punct care mie îmi dă o oarecare speranță. În domeniul politicilor europene și în domeniul pregătirii pentru Președinția Consiliului Uniunii Europene, cel puțin până acum, s-a colaborat între Președinție și Guvern, s-a colaborat cu cei de la Bruxelles și cred că vom reuși, chiar și în aceste condiții foarte dificile, să arătam că putem să construim o Președinție rezonabilă.

Jurnalist: Apropo de Uniunea Europeană, criticile Corinei Crețu referitoare a absorbția fondurilor europene și la modul în care lucrează Guvernul cum le vedeți?

Klaus Iohannis: Aceste critici le-am făcut și eu începând din 2007. Nu atragem fonduri europene suficiente, nu ne pregătim suficient de bine, nu dăm atenție deosebită dezvoltării infrastructurii. Asta nu este o problemă nouă, însă actuala putere a ajuns la contraperformanțe uimitoare în zona fondurilor europene.

Jurnalist: Dar având în vedere aceste afirmații, cum vedeți varianta nominalizării, mai exact, a Corinei Crețu drept premier al României?

Klaus Iohannis: Nu am auzit de așa ceva și este o chestiune pe care nu aș comenta-o acum.

Jurnalist: În momentul în care dosarul de candidatură a lui Augustin Lazăr a ajuns la Administrația Prezidențială, dumneavoastră ați văzut acea ordonanță de clasare referitoare la un dosar care vă viza?

Klaus Iohannis: Una cu alta, pot să vă asigur, că nu au niciun fel de legătură.

Jurnalist: Aveți o analiză privind cererea lui Tudorel Toader? Aveți două solicitări de la dumnealui, Adina Florea la DNA și revocarea domnului Augustin Lazăr. În ce stadiu sunteți cu analiza?

Klaus Iohannis: Am o opinie și o voi face cunoscută la momentul potrivit, dar astăzi încă nu m-aș referi la aceste spețe. Însă, în ansamblu, se conturează un, să zic eu, comportament sau o abordare a acestui ministru al Justiției, abordare care este, aș clasifica-o eu, pe lângă lege.

Jurnalist: În ce sens?

Klaus Iohannis: În privința propunerilor și de numire, și de revocare.

Jurnalist: Așadar, legalitate pe care vă puteți pronunța spuneți că aveți dubii că există?

Klaus Iohannis: Între timp nu mai am doar dubii, mă îndrept ușor, ușor spre certitudini. Dar, cel puțin în ceea ce privește revocarea procurorului general, un demers aiuritor al acestui ministru și cu corolarul la fel de aiuritor, de povești, manipulări publice, și așa mai departe... Penibilă fază!

Suntem în situația în care momentan s-a început un demers judiciar și pot să vă spun de pe acum, ca să nu fie speculații: până când judecătorii nu vor da un verdict final, nu am de gând să fac nimic în această chestiune.

Iar despre speța revocării am mai vorbit. Procurorul general Lazăr a făcut și face o treabă bună. Mi se pare total greșită solicitarea de revocare, greșită din punct de vedere politic, iar din punct de vedere legal voi scrie ceva atunci când va fi situația de așa natură.

Deci aici clar, foarte clar, ne aflăm într-o zonă în care infractorii încearcă să acapareze justiția, și pe cine nu vor putea acapara sau unde văd ei că nu au șanse, vor să-i îndepărteze. Mulțumesc!