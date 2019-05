Klaus Iohannis, în vizită la Craiova, fieful Olguței Vasilescu

Presedintele Klaus Iohannis va efectua marti o vizita la Craiova, context in care se va intalni cu autoritatile locale din regiunea Olteniei si isi va lansa ultima carte.

Potrivit agendei sefului statului, intalnirea cu autoritatile locale din regiunea Olteniei va avea loc la ora 16:05 la Hotel Ramada Plaza, iar evenimentul de lansare a volumului "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa" se va desfasura la ora 18:00, la Filarmonica Oltenia.

Noul volum al presedintelui este un ghid ce prezinta sinteza istoriei Uniunii Europene, a institutiilor care o definesc, a valorilor ei si a principalelor provocari pe care le infrunta in prezent. Totodata, cartea prezinta beneficiile pe care le are Romania in contextul apartenentei la proiectul comunitar.

"EU.RO. Un dialog deschis despre Europa" este o invitatie la dezbatere, la analiza si cunoastere, astfel incat sa le ofere cititorilor informatii de care au nevoie pentru a deveni cetateni europeni implicati, alaturi de instrumente care sa le contureze o pozitie articulata fata de Uniune si fata de viitorul ei.

Desi toata lumea stie cate ceva despre Uniunea Europeana, cartea acopera nevoia unui ghid structurat, echilibrat si concis, care sa raspunda intr-o maniera accesibila unui intreg spectru de intrebari si care sa abordeze de la cele mai simple notiuni si informatii istorice despre proiectul comunitar, pana la aspectele problematice, chiar nevralgice, pe care le implica in prezent punerea in act a idealurilor sale.

"Am incercat sa prezint, intr-o maniera accesibila, principalele mecanisme, valori si teme politice relevante pentru constructul european. Intentia mea a fost aceea de a oferi unui cititor nespecialist explicatii concise si raspunsuri la intrebari esentiale, dar sensibile, care preocupa un numar mare de cetateni si care pot genera confuzii.

Intrebarile la care am incercat sa ofer raspunsuri in aceasta carte sunt foarte variate, iar ele incep de la legitimitatea noastra istorica de a apartine spatiului comunitar si se incheie cu modul in care ne proiectam prezenta in Uniune, in viitoarea perioada. De asemenea, ele au la baza convingerea ca este de datoria politicienilor sa informeze propriii cetateni despre modul de functionare al mecanismelor politice si despre marile teme care solicita, astazi, atentia lumii intregi", afirma Klaus Iohannis in introducerea cartii.

Klaus Iohannis a mai publicat volumele "Pas cu pas" si "Primul pas".

Sursa: ziare.com