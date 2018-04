Iohannis a decorat spitale şi medici, în timp ce Guvernul taie salarii: "Sunt probleme cronice!"

Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a decorat, într-o ceremonie care a avut loc la Cotroceni, la ora 16.00, mai mulţi medici şi spitale. Şeful statului a ţinut să transmită şi un avertisment Guvernului, spunând că este nevoie rapid de masuri concrete pentru a rezolva probleme cronice ale sistemului medical romanesc

"2018 este un moment de mare insemnatare in care celebram trecutul si vorbim de viitor, despre cum va arata viitorul peste 100 de ani. De aceea, Centenarul este un moment prielnic pentru a acorda meritul sanitar spitalelor care isi desfasoara activitatea de un numar semnficativ de ani. Ne referim la spitale care in pofida greutatilor au reusit de-a lungul deceniilor de existenta, prin devotament, sa ofere servicii de calitate, vorbim de tineri medici cărora le vine sarcina de a duce mai departe munca. Este nevoie rapid de masuri concrete pentru a rezolva probleme cronice ale sistemului medical romanesc. Sper sa avem spitale in care sa păşim cu incredere!", a spus şeful statului.