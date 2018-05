Klaus Iohannis, despre Pilonul II de pensii: Îi somez pe guvernanţi să îşi revină

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a afirmat că nu comentează în niciun fel sesizarea penală de înaltă trădare făcută de PNL. De asemenea, preşedintele ţării a spus că coaliţia de guvernare trebuie să clarifice situaţia privind Pilonul II de pensii.

”Am observat această preocupare şi am analizat chestiunea şi am ajuns la concluzia pe care pot să v-o spun acum, o concluzie care rămâne valabilă cel puţin câteva zile sau săptămâni: am decis să nu comentez în niciun fel, nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici interpretările care de o anumită parte politică s-au făcut cu foarte multă, aproape, isterie, nici demersurile propriu-zise. În niciun caz nu vreau să apară impresia la unii sau la alţii că prin declaraţiile pe care le fac aş putea sau aş vrea să influenţez ancheta. Nu fac nicio declarație pe acest subiect. Mutarea ambasadei nu are nicio treabă cu procuroii, e o decizie pe care o voi lua eu după analiză. Nu am citit demersul lui Orban și nu pot să îl comentez”, a spus Klaus Iohannis.

În ceea ce priveşte Pilonul II de pensii şi intenţia de naţionalizare a acestuia, preşedintele a spus că este nevoie de o clarificare din partea PDS, a coaliţiei de guvernare. "Am observat cu multă îngrijorare ceea ce se întâmplă. Îi somez pe guvernanţi să îşi revină. Nu poţi să te joci cu aşa ceva", a spus şeful statului.

"Aşa nu se poate, este nevoie de o clarificare fermă. O clarificare în sensul că PSD-ul nu se atinge de aceşti bani, sper eu", a declarat Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis participă în această seară, la un eveniment organizat la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.

Este prima apariție publică a lui Klaus Iohannis, după ce Ludovic Orban i-a făcut Vioricăi Dăncilă plângere penală, în urma memorandumului secret cu privire la mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Klaus Iohannis a ajuns la Teatrul Național din Bucureşti, urmând să susţină o declaraţie de presă în jurul orei 19:30.

