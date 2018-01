Klaus Iohannis, criticat de Traian Băsescu. Cum desființează GUVERNAREA PSD

Fostul președinte Traian Băsescu critică decizia lui Klaus Iohannis. „Preşedintele a ales cea mai comodă soluţie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormăneanca Viorica Vasilica Dăncilă, spre bucuria lui Daddy”, a scris Băsescu pe contul său de Facebook.

Fostul președinte Traian Băsescu a publicat pe contul său de Facebook o listă cu argumentele pe care i le-a prezentat lui Klaus Iohannis la consultări. Acesta spune că Viorica Dăncilă este „preferata lui Daddy” și că Iohannis a ales cea mai comodă soluție.

„Ce argumente i-am adus la consultări, Preşedintelui Iohannis, pentru a demonstra că partidului lui Daddy, PSD-ul, este INAPT PENTRU GUVERNARE şi trebuie trimis în opoziţie.

Romania a avut o crestere cu 7 la sută a PIB.

Cu toate acestea măririle de salarii, de ajutoare sociale si de pensii au fost topite in proasta guvernare, iar beneficiarii creşterilor de venituri s-au trezit că azi, la inceput de 2018 le este mai greu decât înaintea măririlor de salarii, pensii şi ajutoare sociale şi iată de ce:

1. Inflaţia, peste 3 la sută;

2. Deprecierea accelerată a monedei naţionale;

3. Deficit de cont curent, peste 11miliarde euro la sfarşit noiembrie ( cu peste 2 miliarde mai mult fata de anul trecut );

4. Datoria publică a crescut cu peste 2 miliarde euro;

5. A crescut Robor si implicit dobânzile la creditele românilor;

6. Investiţiile din bugetul de stat ( autostrăzi ,modernizări cai ferate, regularizări de râuri etc), zero in condiţiile in care ţara are nevoie de dezvoltarea infrastructurilor;

7. Absortie zero a fondurilor de coeziune puse la dispozitie de Uniunea Europeana ;

8. Preţul la gaze a crescut cu 16 la sută ;

9. Preţul benzinei şi motorinei a crescut cu peste 12 la sută ;

10. Preţul energiei electrice a crescut cu peste 15 la sută;

11. Alianţa PSD-ALDE incapabilă sa asigure stabilitate guvernamentală (două guverne PSD, debarcate tot de PSD) ;

12. Guvernul neimplicat in procesele ce au loc la Bruxelles pentru reconfigurarea Uniunii Europene;

In aceste conditii este evident ca PSD –ul lui Daddy este incapabil să gestioneze in favoarea românilor chiar si o creştere economică robustă generată de conjuctura economică din Uniunea Europeana .

Plecând de la premisa că PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus Preşedintelui României două nume pentru funcţia de premier: Siegfried Mureşan – europarlamentar, negociator şef al bugetului UE pentru anul 2018 şi purtător de cuvânt al PPE şi Eugen Tomac – deputat, bine conturat ca politician pe idea unionist, fost secretar de stat şi consilier prezidenţial.

Sunt convins că niciodată Parlamentul nu ar fi votat căderea a două guverne şi intrarea în alegeri anticipate.

Din păcate, preşedintele a ales cea mai comodă soluţie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormăneanca Viorica Vasilica Dăncilă, spre bucuria lui Daddy.

Oare să fie dragostea de la Grivco de vină ?”, a scris Traian Băsescu.