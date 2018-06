Klaus Iohannis a convocat CSAT

Preşedintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, la Varșovia, că ca convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

La conferința de presă susținută împreună cu omologul său polonez, Andrzej Duda, președintele Iohannis a anunțat că va convoca o ședință specială a CSAT, dedicată pregătirii Summitul NATO de la Bruxelles, care va avealoc peste o lună.

"Summitul NATO va fi încă o contribuţie la un viitor al nostru mai sigur. La Summitul din Ţara Galilor am reacţionat prompt şi ferm la criza care izbucnise. La Summitul de la Varşovia am adoptat decizii istorice şi am avansat procesul de adaptare a NATO. Acum a venit momentul să continuăm să ne consolidăm securitatea. (...) Trebuie să valorificăm acest moment şi să ne asigurăm că NATO este pregătit şi are capacitatea să îşi îndeplinească sarcinile", a afirmat Iohannis.

Președintele României participă, la Varșovia, la prima sesiune plenară a reuniunii la nivel înalt a Formatului Bucureşti 9, organizată sub patronajul președinției Poloniei.