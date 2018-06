Iohannis, despre acordul UE privind migraţia: "Suntem doar ţară de tranzit, gestionăm situaţia"

Preşedintele Klaus Iohannis a salutat vineri acordul la care au ajuns liderii UE, privind imigraţii, afirmând că România este doar o ţară de tranzit, iar problema poate fi gestionată.

"Am ajuns la un acord rezonabil pe migraţie, în esenţă, cel mai important progres a fost făcut prin faptul că ne-am înţeles, că am găsit soluţii pentru un pas în calea rezolvării fluxului migratoriu. Este importantă ideea că toţi am acceptat că soluţii pot fi găsite şi în afara UE şi ideea unor noi centre de primire a migranţilor, unde vor fi triaţi, înregistraţi. (...)Suntem suficient de bine implicaţi în gestionarea fluxului migratoriu. Nu suntem ţară de destinaţie, ci de tranzit, iar numărul este unul gestionabil pentru noi. Până acum nu am avut probleme cu gestionarea fluxului migratoriu", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles, anunţă Mediafax.

Liderii statelor membre UE au ajuns la un acord pentru imigranţi, după zece ore de discuţii privind o problemă ce ameninţa zona de liberă circulaţie şi guvernul cancelarului german Angela Merkel Potrivit agenţiei Dpa, liderii UE au convenit să creeze, în mod voluntar, "centre controlate" prin care să aibe grijă de imigranţii salvaţi de pe mare. De asemenea, aceştia analizează posibilitatea de a deschide centre pentru imigranţi în afara Europei, cum ar fi în Africa de Nord.