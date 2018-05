Kirsten Dunst a devenit mamă

Kirsten Dunst, în vârstă de 35 de ani, a născut copilul la sfârşitul săptămânii trecute şi ambii se simt foarte bine, potrivit unei surse citate de revista People.

Kirsten Dunst şi Plemons, în vârstă de 30 de ani, s-au cunoscut în 2016, pe platourile de filmare ale serialului TV "Fargo", unde interpretează un cuplu căsătorit.

Cei doi se vor căsători, în viaţa reală, în acest an.

Anul trecut, în iunie,a declarat pentru publicaţia The Sunday Times că vrea să se concentreze mai puţin pe actorie şi mai mult "pe redecorarea unei case". "Mă bucur de alte lucruri şi (de cealaltă parte, n.r.) muncesc de la vârsta de trei ani", a explicat actriţa. "Industria de cinema nu este totul pentru mine", a adăugat aceasta.

Actriţa americană Kirsten Dunst, născută pe 30 aprilie 1982, s-a făcut remarcată în filmul "Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor" (1994), în care a jucat alături de Brad Pitt şi Tom Cruise, obţinând o nominalizare la Globurile de Aur şi premiul pentru cel mai bun debut la MTV Movie Awards. În 1995, a fost inclusă în lista celor mai frumoşi 50 de oameni realizată de revista People.

Kirsten Dunst a fost apreciată pentru interpretarea din "Sinuciderea fecioarelor" (1999) semnat de Sofia Coppola, regizoare cu care a mai colaborat şi la "Marie-Antoinette" (2006), peliculă în care Dunst a avut rolul titular. De asemenea, a fost distribuită în filmul lui Michael Gondry "Strălucirea eternă a minţii neprihănite", în 2004, jucând alături de Jim Carrey şi Kate Winslet, şi a devenit celebră graţie filmelor din seria "Omul-Păianjen".

Jesse Plemons a jucat în serialul NBC "Friday Night Lights", în producţia AMC "Breaking Bad", dar şi în filme precum "Bascheţii fermecaţi/ Like Mike" (2002), "Fii pe fază şi raportează/ Observe and Report" (2009), "Battleship" (2012), "The Master" (2012) şi "Black Mass: Afaceri murdare/ Black Mass" (2015).