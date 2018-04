Kim Jong-un şi-a luat toaleta după el în Coreea de Sud. Motivul este uluitor

Kim Jong-Un a sosit la discuţii însoţit de nouă oficiali, printre care sora lui, care a făcut parte şi din delegaţia trimisă de Phenian la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud.

Chiar dacă Kim Jong-Un a acceptat să stea la masa discuţiilor, liderul nord-coreean nu va intra în toaletele publice de la summitul din oraşul de graniţă Panmunjom, potrivit CBS News.

"Liderul de la Phenian are o toaletă personală pe care o foloseşte în toate deplasările", a declarat un dezertor nord-coreean, fost înalt oficial, pentru Washington Post.

Motivul este unul aparent neobişnuit. "Excrementele conţin informaţii despre starea de sănătate a lui Kim Jong-Un, care nu pot fi lăsate în mâna altora", a explicat Lee Yun-keol.

"Kim Jong-Un dispune de toalete personale nu doar în trenul cu care circulă prin ţară, ci şi în maşinile mici sau în vehiculele speciale pentru teren muntos sau zăpadă", a mai spus sursa citată.

Coreea de Nord a anunţat, într-un aparent gest de bunăvoinţă al lui Kim Jong-Un, că suspendă temporar testele nucleare şi de rachetă.

Discuţiile dintre cele două state se vor axa pe de-nuclearizarea peninsulei şi pe reluarea relaţiilor între cele două ţări aflate, de facto, în stare de război, dar şi pe paşii necesari pentru încheierea păcii.

