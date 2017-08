Kiddo Miss și Mister Litoral, pe 12 august 2017, la Phoenicia Royal (P)

Kiddo Miss si Mister Litoral vor fi desemnați pe 12 august, în urma competiției care va avea loc la hotelul Phoenicia Royal. Preselectiile consursului se vor desfasura in zilele de 9 si 10 august 2017, in complexul Phoenicia din Mamaia Nord- Navodari, la Terasa Relax.

Weekendul care vine este weekendul celor mici la complexul Phoenicia Hotels din Mamaia Nord-Navodari. Complexul Phoenicia Hotels din Mamaia Nord-Navodari se va transforma intr-un taram de poveste, in care eroii vor fi …copiii! Totul va fi posibil in cadrul concursului “Kiddo Miss si Mister Litoral” organizat de Phoenicia Hotels in parteneriat cu Transilvania Fashion.

Hotelurile de pe litoral ale grupului hotelier se adreseaza in cea mai mare parte familei. Pentru a contribui la amintirile din vacanta ale copiilor, dar și ale întregii familii, Phoenicia Hotels a creat un eveniment care ii reuneste, dar ii si premiaza pe micii turisti ai litoralului romanesc.

Frumusetea, eleganta, spontaneitatea dar si istetimea sunt doar cateva dintre calitatile pe care juniorii trebuie sa le puna in evidenta, pentru a castiga titlurile puse in joc. Iar premiile sunt generoase. Premiile “Kiddo Miss si Mister Litoral” sunt in valoare de 100.000 de lei si constau in sejururi pentru pitici si familiile lor pe litoralul romanesc.

Ce trebuie să știe participanții:

Preselectiile consursului se vor desfasura in zilele de 9 si 10 august 2017, in complexul Phoenicia din Mamaia Nord- Navodari, la Terasa Relax, urmand ca marea finala in care vor fi desemnati castigatorii sa aiba loc, sambata, 12 august, incepand cu orele 21:00, pe piscina hotelului Phoenicia Royal.

Cum vă înscrieți:

Copiii sunt asteptati insotiti de parinti!

Contact kiddomiss@phoeniciahotels.ro

Tel: 0743 133205

Va rugam sa confirmati prezenta la eveniment.

Contact: Madalina Cretu –PR Manager : 0726 862 963