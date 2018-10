Kelemen, despre criticile din comisia LIBE: Unele sunt în regulă, dar sunt aroganţi

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca este de acord cu unele critici din comisia LIBE, dar sunt unele aspecte insuficient discutate, mentionand ca are impresia ca, prin atitudinea lor, reprezentantii comisiei vor sa ii civilizeze pe "barbarii din Est".

Kelemen Hunor a declarat, marti, ca aplicarea unor sanctiuni denota o lipsa de viziune din partea comisiei LIBE si "o aroganta, o suficienta mult prea mare".



"Unele critici formulate in comisia LIBE sunt in regula, in ceea ce ma priveste subscriu cand este vorba despre protestele din august si violenta exagerata. Am condamnat si atunci si condamn oricand orice forma de violenta, verbala sau fizica. Intr-o societate, orice forma de violenta naste alta violenta si vom intra intr-un cerc vicios si intr-o dezbinare totala, ceea ce nu este in regula. Eu resping orice forma de violenta si aici Timmermans are dreptate. In ceea ce priveste celelalte aspecte, nu sunt foarte convins ca au existat discutii suficiente, ca au existat argumente suficiente de ambele parti, din partea Romaniei si din partea comisiei LIBE, fiindca am avut impresia ca exista deja o preconceptie, nu numai fata de Romania, ci fata de toate statele membre ale UE din aceasta regiune. Si ei au impresia ca trebuie sa-i civilizeze pe barbarii din Est. Orice modalitate de sanctionare denota o lipsa de viziune din partea comisiei LIBE si o aroganta, o suficienta mult prea mare", a spus Kelemen, citat de ziare.com.