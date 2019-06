Kelemen Hunor:"Susținem moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă"

Liderul UDMR nu zice nu unei moțiuni împotriva guvernului cu care a colaborat până acum și ar susține demersul Opoziției. Hunor mai susține și că Ordonanța privind alegerea șefilor Consiliilor Județene este o greșeală a Guvernului și că UDMR va vota împotriva acesteia în Parlament.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la finalul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis că parlamentarii Uniunii sunt pregătiți să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

"Nu am discutat despre scenariul trecerii unei moțiuni de cenzură cu președintele. O moțiune este binevenită oricând, noi am avut discuții cu PNL și USR, am făcut matematică cu ei: nu există 233 de voturi nici alături de noi.

Aseară când am stat și am calculat, majoritate nu există. Când va exista un text, noi probabil că vom avea propunere de text în continuarea textului propus de ei și, în funcție de această discuție, vom merge mai departe. Suntem pregătiți să susținem o moțiune de cenzură, nu avem o problemă", a spus liderul UDMR.

Hunor susține că și Ordonanța privind alegerea șefilor Consiliilor Județene este o greșeală a Guvernului și că vor vota împotriva acesteia în Parlament. "Greșeală! A fost greșit, este o mare greșeală! Nu susținem, iar în Parlament vom vota impotriva, fiindcă nu e în regulă!", a mai declarat liderul UDMR.

"Noi am avut o poziţie extrem de simplă şi foarte logică. Noi am spus că, după acest referendum, trebuie să se facă revizuirea Constituţiei şi pentru acest lucru este nevoie de un proiect de revizuire a Constituţiei care trebuie făcut de specialişti ca să fie făcut ca lumea. Noi am spus că la prima întrebare răspunsul se cunoaşte, lucrurile sunt simple, la a doua întrebare cu ordonanţele de urgenţă noi considerăm că se poate face un pas mai hotărât şi nu credem că cetăţenii se vor supăra că vom elimina din Constituţie instituţia ordonanţelor de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă rămâne doar pentru cazuri excepţionale, caz de război, calamităţi naturale. Trebuie să redăm funcţia de legiferare Parlamentului, nu Guvernul trebuie să intervină. Se poate legifera rapid, dacă este cazul, dacă există majoritate, voinţă politică, în procedură de urgenţă în Parlament şi dacă redă această funcţie în totalitate Parlamentului sunt convins că într-o perioadă destul de scurtă se poate reda Parlamentului acea credibilitate care lipseşte în acest moment. Noi credem că acest pas curajos, hotărât trebuie făcut dacă revizuim Constituţia în acest an", a spus Kelemen Hunor, după consultările delegaţiei UDMR cu preşedintele Klaus Iohannis.