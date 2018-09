Kelemen Hunor, atac la PSD: Nu am fost mulțumit nici de guvernul actual, nici de precedentele

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, că nu a fost mulțumit de recentele guverne PSD și nu este mulțumit nici de cel actual, precizând că ultimul Executiv care i-a fost pe plac a fost cel condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

"Nu am fost mulțumit nici de guvernul actual, nici de precedentele. Ultimul guvern care m-a mulțumit a fost Ungureanu. Nici cu guvernul Ponta nu am fost mulțumit, am plecat din acel guvern", a declarat Kelemen Hunor.

De altfel, nici referendumul pentru revizuirea Constituției, care Guvernul Dăncilă a decis să se desfășoare pe durata a două zile, nu este neapărat pe placul UDMR.

Acum câteva zile, Kelemen Hunor a anunțat că partidul său nu a luat deocamdată nicio decizie privind acest scrutin care în opinia sa este ”o chestiune de conştiinţă”, pentru că ”nu poţi să impui o anumită atitudine într-o problemă atât de sensibilă”.