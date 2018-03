Kelemen Hunor, atac la PSD-ALDE: "Nu poți să arunci țara într-o asemenea aventură"

Liderul UDMR Kelemen Hunor a lansat o critică severă la adresa alianței de guvernare PSD-ALDE, ca urmare a declarațiilor unioniste în privința Republicii Moldova. "Nu poți să impui totul de la partid", a mai spus Hunor despre modul în care funcționează Guvernul Dăncilă.

"Am vorbit cu aliații noștri despre unirea cu Republica Moldova? Nu poți să arunci o țara într-o asemenea aventură. Un asemenea revizionism e iresponsabil în 2018", a declarat președintele UDMR Kelemen Hunor într-un interviu acordat Ziare.com.

Liderul UDMR a spus că nu poate da calificative Guvernului Dăncilă deoarece nu au trecut nici măcar 100 de zile, dar problema este legată de modul în care se iau deciziile.

"Cred că problema cea mai mare este una politică, a coaliției PSD- ALDE. Unde se iau deciziile care sunt importante, în executiv sau în partid? În mod normal, deciziile se discută în partid, dar trebuie asumate de guvern. Responsabilul e până la urmă premierul și nu poti să impui totul de la partid", a explicat Hunor.

Șeful formațiunii etnice maghiare este de părere că Laura Codruța Kovesi nu va fi revocată: "Filmul s-a terminat, din punctul meu de vedere. Am propus ca subiectul sa fie scos de pe agenda".

Kelemen Hunor spune că nu se va ajunge la suspendare din cauza lui Kovesi și că UDMR nu ar susține suspendarea lui Iohannis.

A fost adoptata in Parlament o declaratie privind unificarea cu R Moldova. UDMR s-a abtinut. De ce?

"Sentimental inteleg hotararea si discursurile din Parlament. Dar am discutat cu aliatii nostri, cu Washington-ul cu Bruxelles-ul? Cand am fost acceptati in NATO n-am spus ca vom aduce in interiorul Aliantei un conflict inghetat cu Rusia. Asta s-ar intampla daca s-ar realiza ce doresc politicenii romani in frunte cu Basescu, Dragnea, Tariceanu, Orban, Barna.

Avem garantia in aceste conditii ca daca va fi un razboi vor interveni alaturi de noi in baza art 5? Daca exista aceasta intelegere trebuie sa spui poporului. Daca nu exista intelegerea, esti ireponsabil. Nu poti sa arunci o tara intr-o asemenea aventura. Cazul Germaniei a fost o alta situatie, din alt film. Un asemenea revizionism e iresponsabil in 2018.

Si daca se rezolva problema transnistreana, ceea ce nu cred, ar accepta R Moldova sa se tranforme in 5 judete in estul Romaniei? De ce nu vrem sa vorbim despre federalizare?", a răspuns Hunor.