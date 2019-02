Kaufland, decizie uimitoare. Ce se întâmplă cu salariile din companie

Lanțul nemțesc de retail Kaufland a anunțat, luni dimineață, majorarea salariului minim din companie.

Kaufland România, unul dintre cei mai mari angajatori privați de pe piața românească, anunță majorarea venitului minim pentru lucrătorii comerciali din magazine la 3.300 lei brut și actualizează pachetul de beneficii pentru angajați.

Kaufland spune că venitul minim pornește de la suma de 3.300 lei brut, incluzând tichetele de masă și sporurile salariale, și va intra în vigoare începând cu luna martie a acestui an.

Tot la 1 martie 2019 va intra în vigoare și noul contract colectiv de muncă din Kaufland, cu o creștere de până la 20% pentru ajutoarele în bani prin care compania le este alături angajaților săi în diverse evenimente din viețile personale.

Complementar sprijinului financiar, pentru copiii nou-născuți ai angajaților Kaufland, compania va oferi pachete cu produse de igienă necesare unui bebeluș, din gama Bevola, marca proprie Kaufland.

Începând din primăvară, printre politicile Kaufland, va fi adoptat și programul de recomandări, care îi recompensează cu suma de 1.000 lei brut, în anumite condiții, pe angajații care recomandă în companie candidați potriviți pentru posturile disponibile.

„Decizia Kaufland România de a mări pachetul salarial și de beneficii de care se bucură angajații noștri consolidează angajamentul de a crea un mediu de lucru corect, orientat către dezvoltare profesională și individuală. Vrem să le oferim angajaților noștri pachete salariale și beneficii competitive, de aceea urmărim permanent să le adaptăm în funcție de nevoile reale ale celor din echipă", a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România.

Printre beneficiile suplimentare pe care le au angajații Kaufland de anul trecut se numără o suită de programe și avantaje care întrețin o bună sănătate fizică și emoțională, precum asigurarea voluntară de sănătate, cursurile de meditație și yoga sau concediul sabatic. Fiecare angajat Kaufland are dreptul la 2 zile libere plătite pe an în care se poate dedica voluntariatului – precum acțiuni de ecologizare în parteneriat cu Let's Do It, Romania!, construirea de case pentru familii cu venituri reduse prin proiectul Big Build sau acțiuni de împădurire.