Kaufland, anunț de ultimă oră. Nemții vor să cucerească tot în România

Grupul german Kaufland, liderul pieţei locale de retail, şi-a dublat bugetul de investiţii pentru 2018 la 200 mil. euro şi anunţă o reluare a expansiunii într-un ritm accelerat.

„În acest an financiar (până în martie 2018) o să mai deschidem magazine în Bucureşti, Buzău şi Satu Mare. În exerciţiul următor vom deschide 10 noi magazine şi vom continua investiţiile în modernizări“, spune Valer Hancaş, manager corporate affairs şi comuni­ca­re în cadrul Kauf­land România, scrie zf.ro.

Anul fi­nan­ciar al Kaufl­and începe la 1 martie şi se în­che­ie la 28 fe­brua­rie. Fiecare com­panie îşi poate sta­bili di­ferit anul fi­nan­ciar, uneori acesta cores­pun­de cu cel calendaristic, alteori nu.

Lanţul de hipermarketuri a intrat pe piaţa locală în 2005 şi de atunci s-a extins an de an, ritmul deschiderilor variind de la 3 magazine în primul an de prezenţă, la 13-14 magazine în cei mai buni ani.