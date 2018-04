Kate Middleton a născut! Primele imagini cu bebelușul regal

Kate Middleton a născut. Copilul a avut la naştere greutatea de aproximativ 3,8 kilograme. Băiețelul este al cincilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, după fratele său prințul George, în vârstă de 4 ani și sora sa, prințesa Charlotte, în vârstă de 2 ani.

Potrivit presei, prinţul William a asistat la naştere. Kate a fost dusă de urgenţă la spital, în jurul orei 8, ora României, după ce a intrat în travaliu.

Casa regală a anunţat că întreaga familie a fost informată şi este fericită.

Istoricul regal Marlene Koenig a declarat pentru publicația Town & Country că noul membru al familiei regale britanice va purta titlul de Alteța sa Regală Prinț a lRegatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Deși acesta este titlul oficial, nu este neapărat necesar să fie folosit. Pentru că Prințul William și Kate Middleton sunt cel mai des numiți Ducele și Ducesa de Cambridge, titlul pe care viitorul bebeluș regal îl poate purta va fi Alteța sa Regală Prințul … de Cambridge.

Kate Middleton nu a mai apărut în public de pe 22 martie, de când sarcina a intrat în ultimul stadiu înainte de naştere.

The Duke and Duchess of Cambridge leave St Mary's Hospital with their new arrival, a baby boy.

Their Royal Highnesses have thanked all staff at the hospital for the care and treatment they have received, and thanked members of the public for their warm wishes. pic.twitter.com/6tSLv9JX8q