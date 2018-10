Karisimbi - vinul făcut din sfeclă roșie

Locuitorii din Rwanda adoră să mănânce sfeclă roşie, însă o antreprenoare din această ţară a descoperit o nouă utilizare a legumei rădăcinoase - o transformă în vin roşu.

Locuitorii din Rwanda adoră să mănânce sfeclă roşie, însă o antreprenoare din această ţară a descoperit o nouă utilizare a legumei rădăcinoase - o transformă în vin roşu, băutură din ce în ce mai populară printre consumatorii din mai multe state africane, care a devenit cunoscută chiar şi în zone îndepărtate ale lumii, precum Germania, relatează Reuters.



Neputând să îşi găsească un loc de muncă după absolvirea facultăţii, Assumpta Uwamariya a început să cultive sfeclă pentru a avea o sursă de venit. Astfel, i-a venit ideea să transforme această legumă în vin roşu, o băutură cu arome bogate, de pământ, cunoscută sub numele de ''Karisimbi''.



Femeia în vârstă de 27 de ani cultivă în prezent sfeclă roşie la ferma sa de trei hectare, situată în districtul Rubavu din vestul ţării, şi are şaptesprezece angajaţi. În plus, ea cumpără sfeclă roşie de la alţi producători locali.



Pentru obţinerea vinului, sfecla roşie este recoltată, spălată, tăiată în bucăţi mici, fiartă, iar apoi este lăsată la fermentat.



Uwamariya produce circa 620 de litri de vin pe săptămână şi speră ca până anul viitor să îşi dubleze cantitatea obţinută.



Antreprenoarea vinde aproximativ o mie de sticle cu vin pe lună



Mare parte din clienţii săi sunt din Rwanda, dar şi din Mozambic şi Republica Democrată Congo.



''Am aflat că am clienţi şi în Germania'', a declarat ea. ''Nu ştiu cum a ajuns vinul meu acolo, însă mi-au spus că au gustat vinul şi apoi au început să facă comenzi la mine. Unii dintre ei au bătut tot drumul până aici pentru a mă cunoaşte şi a cumpăra vin'', a spus Uwamariya.



Clienţii din Rwanda par satisfăcuţi. ''Nu te îmbeţi de la el, cum se întâmplă când bei alte tipuri de alcool. Îţi dă doar o senzaţie de ameţeală; este foarte gustos'', a declarat unul dintre aceştia, Janvier Muhoza, într-un bar din zonă.



Un alt client, Gandika J Boco, s-a arătat de asemenea încântat. ''Ce-mi place la acest vin este preţul lui... Este accesibil pentru majoritatea oamenilor şi este convenabil în comparaţie cu vinurile din import'', a argumentat el.