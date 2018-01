Justin Timberlake REVINE: Noul videoclip, inspirat de moda roboţilor umani

Justin Timberlake a lansat oficial primul single, "Filthy" de pe noul său album, primul după o pauză de cinci ani, timp în care artistul s-a dedicat filmului, muzicii de film şi producţiei.

În noul videoclip, Timberlake joacă un personaj ce pare inspirat de creatorul Apple, Steve Jobs, care prezintă lumii un nou tip de robot dansator. Albumul de pe care e extrasă piesa, "Man of the Woods", va fi lansat pe 2 februarie şi include o serie de colaborări cu nume mari precum The Neptunes, Alicia Keys şi Chris Stapleton.