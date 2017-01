Justin Bieber, din nou în centrul atenţiei! Ce gest necugetat a făcut artistul?

Justin Bieber a reuşit să îşi abandoneze şi al patrulea animal de companie, după un câine, o maimuță și un hamster.





Probabil că artistul într-adevăr nu este făcut pentru a crește un animal de companie. După ce a adoptat în mod succesiv și a abandonat un câine, o maimuță și un hamster, cântărețul a recidivat cu al doilea câine, un exemplar din rasa chow-chow, pe nume Todd, scrie Huffington Post, citat de Agepres.



Pentru a explica această nouă separare, Justin Bieber ar fi spus că nu mai are timp să aibă grijă de Todd din cauza programului său supraîncărcat, același motiv invocat și pentru primele trei abandonuri.



Todd a avut totuși dreptul la contul său de Instagram — toddthestud — când a fost adoptat în urmă cu șase luni. Din păcate, starul de 22 de ani nu a postat decât șase fotografii ale patrupedului.



În pofida situației, micul câine a fost recuperat de unul dintre dansatorii lui Bieber, C. J. Salvador. Acesta se va îngriji de el acum, dar după un control la veterinar a aflat că animalul suferă de displazie, scrie TMZ. Această malformație îl poate împiedica să meargă în mod corect în viitor.



Este posibilă o operație de 8.000 de dolari (7.550 euro) pentru tratarea animalului. Suma a fost obținută în final de la 90 de persoane de C. J. Salvador în urma unei colecte... la care Justin Bieber nu a participat, potrivit TMZ.