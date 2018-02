Jurnalista TVR Andra Gavril: Am iubit un om care a încercat să mă omoare

Andra Gavril, care a prezentat peste zece ani „Jurnalul Cultural“ de la TVR şi care în prezent lucrează la Casa de Producţie a postului public, a dezvăluit pe Facebook că a fost bătută şi umilită de un fost partener de viaţă, prezentând şi o imagine cu braţul vânăt.







Andra Gavril, care a prezentat peste zece ani „Jurnalul Cultural“ de la TVR şi care în prezent lucrează la Casa de Producţie a postului public, a dezvăluit pe Facebook că a fost bătută şi umilită de un fost partener de viaţă, prezentând şi o imagine cu braţul vânăt.

Precizând că nu este vorba despre fostul ei soţ, Petru Mărgineanu, jurnalista TVR a povestit cum o relaţie care a început frumos s-a transformat într-un coşmar.

„La început e haios, atent, vesel, plin de pasiune, entuziast, doar ochi şi urechi şi promite că aşa va fi mereu. Treptat îţi câştigă încrederea, îţi află toate slăbiciunile, îţi spune câteva lucruri care te fac să vrei să îl protejezi, să îi dai putere, să îl aperi de oamenii răi care i-au distrus speranţa. Într-o zi îl prinzi cu o minciună. Urmează o criză de nervi pentru că ai aflat minciuna. Pe urmă vine o promisiune. Promisiunea nu e respectată niciodată. Apare în schimb amânarea. Apoi agresiunea verbală. Apoi umilirea. Minimizarea – nu eşti bună de nimic, eşti bătrână, eşti provocatoare, eşti vinovată pentru nervii mei, tu mă faci să fiu violent. Te izolează, îţi schimbă rutina, te controlează, vrea să ştie tot ce mişti. Îţi reproşează că te-ai schimbat şi că o minciună, o înjurătură, o vânătaie pentru că te-a strâns mai tare de mâini nu contează“, îşi începe Andra Gavril textul publicat pe Facebook. Jurnalista povesteşte că a încercat să-şi salveze relaţia şi chiar a mers împreună cu iubitul abuziv la terapeut, însă agresiunile au continuat, iar una dintre scenele povestite este extrem de tulburătoare. „Mâna e vânătă de sus până jos pentru că aseară a mai avut o criză. Te-a aruncat de colo-colo prin casă. Ai făcut un atac de panică, iar el a urlat la tine că eşti nebună şi îl înnebuneşti şi pe el. Când a văzut că nu mai poţi să respiri, că îl implori să te lase să ieşi pe uşa pe care a încuiat-o şi a băgat cheia în buzunar, că te învineţeşti în timp ce te strânge de gât, are un moment de mărinimie şi aruncă pe tine, pe jos unde zaci, apa dintr-un lighean de rufe. Îţi spune «handicapata dracu’ că iei un pumn de pastile şi m-ai înnebunit şi pe mine, uite!» Apoi îţi spune să te calmezi că e totul OK, iar el te iubeşte. Ce naiba, doar ştii că nu ar fi în stare să te omoare“, îşi continuă Andra Gavril mărturisirile. Producătoarea scrie că l-a părăsit, însă în urma insistenţelor, promisiunilor şi ameninţărilor că se va sinucide, a decis să-i acorde o nouă şansă, pe care bărbatul a folosit-o pentru a o convinge că de fapt ea este cea cu probleme. Finalul relaţiei a fost aproape de o tragedie: „Într-o seară trage nişte Ketamină şi i se rupe iar filmul. Intră într-o stare de letargie, iar când îşi revine urlă iar la tine. Încerci să fugi, să scapi. Te aruncă între scaunele maşinii şi demarează. Apoi frânează, apoi demarează, apoi frânează. Te aude cum te rostogoleşti printre scaune şi banchetă. Te aude că icneşti. Ştie că te loveşti la fiecare frână, la fiecare demaraj. Urlă «acum te potoleşti?» Scapi, alergi spre cel mai apropiat loc cu oameni. E un spital. Te doare tot şi urli în tine. Nu mai vezi, nu mai auzi, nu mai trăieşti.“ În ciuda insistenţelor, Andra Gavril a reuşit să pună capăt relaţiei abuzive, a mers la poliţie şi a cerut ajutorul unui terapeut. Jurnalista subliniază că atunci când le-a povestit prietenilor bărbatului problemele sale, aceştia i-au râs în nas. „Sunt Andra. Am iubit un om care m-a călcat în picioare, care mi-a rupt sufletul pentru totdeauna, care mi-a spulberat încrederea în oameni, care m-a dezumanizat, care a încercat să mă omoare. Trupul este încă în viaţă. Sufletul m-a părăsit din decembrie 2017“, încheie jurnalista tulburătoarea mărturisire.