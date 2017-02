Jurnalist, "protestatar sub acoperire" la Palatul Cotroceni: M-au mutat în faţă, să se vadă tinerii

Un jurnalist al revistei Vice a făcut un experiment interesant. A mers la protestul de la Cotroceni pretinzând că este unul dintre cei care susţin Guvernul Grindeanu. Astfel, după "inflitrare", jurnalistul a fost mutat în faţa protestului, pentru a vedea "că sunt şi tineri la protest".

Redăm, în continuare, o parte din articolul lui Mădălin Istrate:

Niște protestatari mi-au explicat cum tinerii ar trebui să stea cuminți acasă și să vorbească politică doar după 40 de ani. Românii au devenit atât de activiști în ultima vreme încât am ajuns să avem două proteste simultane.

Circa trei mii de oameni s-au adunat aseară la palatul Cotroceni ca să protesteze față de existența preşedintelui Iohannis şi să-şi arăte susţinerea pentru actualul guvern Grindeanu.

Asta în timp ce-n Piaţa Victoriei erau 20 de mii care strigau opusul, la a şaptea zi de manifestaţie împotriva corupției. Până acum, am fost prezent la toate protestele din faţa Guvernului. Dar ieri am vrut să schimb puţin macazul și să văd cum protestează cealaltă Românie. Am vrut să-nţeleg care-s nemulţumirile şi cine-s oamenii prezenţi acolo, aşa c-am fost şi la celălalt. Nu ca reporter, ci pur şi simplu ca un protestatar. M-am dat unul „de-al casei", cum s-ar zice.

Recunosc c-aveam puţină teamă până să ajung acolo. Îmi luasem paranoia c-o să fiu descoperit, iar o haită flămândă de protestatari trecuţi bine de prima tinereţe o să mă atace şi-o să mă linşeze. Bine, adevărul e că sunt foarte multe cazuri în care reporterii au fost bruscaţi de pensionarii violenţi la mitinguri Antena 3/PSD.

Oricât de inofensivi par la prima vedere, n-ai zice același lucru când te trezești lovit cu bastonul și cu poșeta sau cu hainele rupte, doar pentru că le-ai pus o întrebare și ei sunt înveninați în fiecare zi că jurnaliștii altor posturi TV decât România TV și Antena 3 sunt dușmanii de clasă. Că peste delirul verbal gen că ești „plătit de Soros" sau că ești „un tânăr frumos şi liber spălat pe creier", treci mai ușor.

Mai multe pe Vice.com