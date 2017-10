Jurnalist celebru, acuzat de mai multe femei care i-au fost subordonate de hărțuire sexuală

Mark Halperin, un cunoscut jurnalist american, coautor al cărţii "Game Change" despre alegerile prezidenţiale din 2008, a fost acuzat de hărţuire sexuală de mai multe femei cu care a colaborat de-a lungul anilor în timp ce a lucrat pentru ABC News.

Cinci femei i-au spus lui Oliver Darcy, senior media reporter la CNN, că Mark Halperin le-a făcut propuneri indecente în timp ce deţinea o funcţie importantă în cadrul postului de televiziune ABC.

Trei femei l-au acuzat pe Halperin că şi-a frecat organele genitale de trupurile lor în timp ce erau îmbrăcaţi, iar o altă femeie a spus că jurnalistul a atins-o în zona sânilor fără a avea permisiunea ei. Mark Halperin, contactat de CNN, a negat toate aceste acuzaţii, scrie Agerpres.

"În timpul acelei perioade, am încercat într-adevăr să am relaţii cu femei cu care lucram, inclusiv cu unele care îmi erau subordonate", a spus Mark Halperin, miercuri seară, într-o declaraţie pentru CNN. "Acum înţeleg din aceste relatări că am avut un comportament nepotrivit şi care a provocat suferinţă altor persoane. Pentru acest fapt, îmi pare profund rău şi îmi cer iertare".